123 cazuri de COVID-19 confirmate în România Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus in Romania a ajuns la 123, sambata seara. Printre pacienții noi se numara o femeie din Constanța, infectata de senatorul Vergil Chițac, un asistent medical de la Spitalul Gerota și un inginer de la ADP sector 4. Aceștia din urma care fac parte din cercul unui fost ofițer MAI. Romania a intrat in scenariul 3 al epidemiei, ceea ce inseamna un numar de imbolnaviri intre 101 și 2.000. Doar vineri au fost confirmate 36 de cazuri de imbolnavire, noteaza Hotnews. Din totalul infectarilor cu coronavirus, 31 sunt in București. Tot sambata, Ambasada Romaniei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 102 cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Alte sase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 70. Este vorba de trei barbați și o femeie din Constanța, și un barbat și o femeie din Mehedinți.In cursul dimineții de vineri fusesera confirmate alte cinci cazuri, toate din București, unde…

- Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 48 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele confirmate cu infecție cu COVID-19 (coronavirus)…

- Este vorba de o femeie si un barbat din Capitala, contacti indirecti ai pacientului de la Spitalul Gerota. Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat, la Digi24, ca la Institutul Matei Bals au fost efectuate de miercuri pana joi dimineata circa 240 de teste pentru COVID-19. Doar doua teste au iesit pozitive.

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara în România, ridicând bilanțul la 47 de pacienți infectați cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit în Israel și care s-a întors în…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara in Romania, ridicand bilantul la 47 de pacienti infectati cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel si care s-a intors in Romania in data de 29 februarie, si de un barbat…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…