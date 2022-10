Stiri pe aceeasi tema

- Liceul de Arte „Regina Maria”, in parteneriat cu Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia, organizeaza miercuri, 12 octombrie 2022, de la orele 18.00, concertul aniversar și expoziția de arte plastice și albume dedicate Centenarului Incoronarii. Acum 100 de ani, la Alba Iulia, avea loc unul dintre cele…

- Toamna este a voastra, a studentilor! Dupa 2 ani de pandemie incepeti cursurile in format fizic. Orice inceput este o fereastra deschisa spre viitor. Va lansati intr-o noua etapa a devenirii voastre profesionale, cu elanul tineretii si cu dorinta de implinire spirituala, pe drumul spre diverse…

- Festivalul Art East Fashion Weekend se intoarce la Iasi. Tineri designeri din Brasov, Cluj Napoca, Galati, Iasi, Oradea, Republica Moldova si branduri consacrate din lumea modei se vor reuni in perioada 30 septembrie – 2 octombrie la Iasi. Anemona Dragan – fondatoarea brandului Brinelli, Nicoleta Tupea…

- La trei zile inainte de organizarea Rugii Timișoarei, organizatorul evenimentului; Casa de Cultura a Municipiului, nu are prezentat pe pagina de Facebook oficiala un program al evenimentului, cu excepția unui concert care va avea loc in Parcul Rozelor, vineri, 16 septembrie de la ora 18. Deși o asemenea…

- Miercuri, 7 septembrie, la Vila Golescu din Campulung, Consiliul Județean Argeș prin Centrul Județean de Cultura și Arte Argeș in parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio a organizat un eveniment dedicat maramei de Muscel, acest element vestimentar din portul popular romanesc deosebit de valoros. Programul…

- FOTO| Laureatii Galei Tanarului Actor Hop 2022 ediția a 25-a: 25-27 august 2022, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia Laureatii Galei Tanarului Actor Hop 2022 ediția a 25-a: 25-27 august 2022, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia Editia a 25-a a Galei Tanarului Actor HOP, program…

- Editia cu numarul 25 a Galei Tanarului Actor HOP are loc la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia in perioada 25-27 august si va fi transmisa live pe site-ul Galei HOP.Evenimentul este organizat din 1998 de UNITER. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pentru ca se anunța o zi ploioasa, ne vom strecura printre stropi și intram in sali. Proiecțiile și concertele programate, duminica, la Alba Iulia Music and Film Festival vor putea fi urmarite in Muzeul Principia, Casa de Cultura a Studenților și Casa de Cultura a Sindicatelor. Mai jos, programul modificat!…