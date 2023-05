Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecuta pe strada Avram Iancu din localitatea Cdrnavoda, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat.Un tanar de 20 de ani a murit iar alti doi tineri de 118, respectiv 20 de ani au ajuns la spital.La fata locului au intervenit salvatorii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca bilantul tragic al cutremurelor de luna trecuta din Turcia a ajuns la peste 48.000 de morti. Erdogan a mers duminica in Hatay, provincie afectata puternic de seisme, transmite news.ro.

- Trei masini au fost implicate, joi seara, intr-un accident rutier produs in judetul Brasov, iar doi barbati au murit. Alti trei barbati au fost raniti. ISU Brasov a transmis ca doua persoane au murit, iar trei au fost ranite. Victimele decedate sunt doi barbati, de 28 si 31 de ani. Raniti au fost trei…

- Un accident grav s-a produs joi seara la Poieni, pe drumul de la Cluj la Oradea.La data de 9 martie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 537, in comuna Poieni, intre un microbuz cu 6 ocupanți și un ansamblu de vehicule.Conform…

- Un accident in care au fost implicate o furgoneta blindata și un autocar turistic s-a soldat cu 20 de decese in provincia Limpopo din Africa de Sud, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…

- Peste 500 de oameni au murit in Turcia și Siria și aproape 2000 au fost raniți, dupa ce un cutremur de magniturdine 7,8 a lovit sud-estul Turciei, in noaptea de duminica spre luni. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Cel puțin 284 de persoane au…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 așa cum a fost cel care a lovit sudul Turciei luni dimineața a mai fost resimțit in țara acum 100 de ani, a transmis Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).