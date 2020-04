12 arme de vânătoare şi muniţia aferentă au fost confiscate de la doi doljeni acuzaţi de braconaj 12 arme de vanatoare si munitia aferenta au fost gasite de politisti in locuintele a doi barbati din Dolj. Barbatii au fost surpinsi la o vanatoare ilegala, relateaza corespondentul MEDIAFAX. Politistii au descins la locuintele celor doi barbati de 42 si 38 de ani, din localitatile Craiova, respectiv comuna Breasta, dupa ce un paznic de vanatoare a reclamat ca cei doi ar fi impuscat un caprior pe care apoi l-ar fi abandonat, potrivit Mediafax.ro. Citește și: Un fost șef SIE a facut totul public! Atac devastator la un deputat USR, pe tema pensiilor speciale: Egali eram in comunismul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

