119 ani de la primul Revelion sărbătorit în România, 500 de ani de la primul din Europa Raspandit in intreaga lume, obiceiul de a sarbatori trecerea dintre ani este de data relativ recenta, in țara noastra, fața de spațiul european. Cea dintai petrecere de Revelion din Romania nu a avut loc in București ci in Ploiești, fiind organizata in 1903 de catre prefectul Luca Elefterescu . Eveniment a fost gazduit chiar in casa prefectului, in prezent transformata in Muzeul Ceasurilor (foto). De profesie jurist, Elefterescu (n. 1853 București – d. octombrie 1925, București) a fost un magistrat, om politic, președintele conservatorilor prahoveni, prefect de Prahova și deputat (sfarșitul secolului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

