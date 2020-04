11.000 de decese evitate în Europa în urma reducerii poluării atmosferice ca rezultat al restricţiilor anti-COVID-19 (studiu) Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP. Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinirea masiva a economiei europene, reducand productia de energie prin arderea carbunelui cu 40% si consumul de combustibil cu aproape o treime. Rezultatul a fost o scadere a poluarii atmosferice. Concentratiile de dioxid de azot (NO2) si a celor de particule fine PM2,5 s-au redus cu 37%, respectiv 10%, potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi. Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinire masiva a economiei…

- Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinirea masiva a economiei europene, reducand productia de energie prin arderea carbunelui cu 40- si consumul de combustibil cu aproape o treime. Rezultatul a fost o scadere a poluarii atmosferice. Concentratiile de dioxid de azot (NO2) si a celor de…

- Estimam ca in Europa, ratele de economisire ale gospodariilor ar putea crește cu pana la 20 de puncte procentuale, ajungand la o medie de 36% in trimestrul 2 al anului 2020 (a se vedea figura 1). Aceasta inseamna economii suplimentare de 1,3 trillioane EUR sau de 10% din PIB. Economiile totale ar putea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și conducatorul Grupului pentru Comunicare Strategica, dr. Raed Arafat, a declarat, in acest sfarșit de saptamana, pentru postul de televiziune Digi 24, ca viitoarele masuri de relaxare a restricțiilor impuse de pandemia Covid-19 vor fi graduale. Masurile…

- Pandemia de coronavirus (Covid-19) provoaca dificultati fara precedent pentru sectorul agroalimentar al UE. Acest sector raspunde si se adapteaza noilor circumstante cu eficienta, sustinut de masurile adoptate de Comisia Europeana, se arata intr-un raport publicat luni de Executivul comunitar potrivit…

- Niciun caz nou nu a fost inregistrat in epicentrul initial al focarului, provincia Hubei, motiv pentru care autoritatile au decis sa ridice, incepand de astazi, masurile de carantina care i-au impiedicat pe locuitori sa paraseasca provincia timp de peste doua luni.Wuhan, capitala provinciei Hubei, va…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile.

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter ca in cursul zilei de astazi vor fi examinate masurile recente anuntate de presedintele american Donald Trump cu privire la suspendarea timp de 30 de zile a deplasarilor in SUA din statele incluse in spatiul Schengen.„In…