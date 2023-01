Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat sambata cu privire la consecintele devastatoare pentru Afganistan ale deciziei regimului taliban de la Kabul, care a interzis femeilor sa lucreze in ONG-uri, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca talibanii incearca sa le condamne pe femeile din Afganistan "la un viitor intunecat și fara oportunitați" prin interzicerea la universitați, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul educației taliban spune ca decizia ramane in vigoare pana la noi ordine și urmeaza sa intre in vigoare imediat, potrivit BBC . In plus, ordinul restricționeaza accesul femeilor la educația formala, deoarece acestea erau deja excluse din majoritatea școlilor secundare. In urma cu trei luni,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa acționeze impotriva Rusiei in legatura cu atacurile aeriene asupra infrastructurii civile, care au aruncat din nou orașele ucrainene in intuneric și frig, in timp ce se instaleaza iarna. Rusia a lansat…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a declarat Rusia drept stat care sponsorizeaza terorismul, indica un comunicat al PE difuzat miercuri. Eurodeputatii au adoptat, cu 494 voturi ”pentru”, 58 ”impotriva” si 44 abtineri, o rezolutie legata de ultimele evolutii din razboiul…

- Grupul natiunilor puternic industrializate (G7) condamna ferm activitatile balistice si nucleare ale Coreei de Nord si solicita Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite sa adopte "masuri semnificative" impotriva regimului de la Phenian, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile din Crimeea vor revizui masurile necesare pentru a asigura siguranța cetațenilor și a instalațiilor de infrastructura dupa retragerea trupelor rusești din partea dreapta a regiunii Herson. Despre acest lucru a declarat președintele Consiliului de Stat al republicii, Vladimir Konstantinov,…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…