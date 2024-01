11 situri de importanță comunitară au fost desemnate arii speciale de conservare Inca 11 situri au fost adaugate pe lista ariilor speciale de conservare, a anuntat ministrul Mediului, Mircea Fechet. „Romania detine una dintre cele mai bogate biodiversitati din Europa si este de datoria noastra sa o protejam si sa raspundem cerintelor Strategiei pentru Biodiversitate a Uniunii Europene. Aceasta bogatie este, de asemenea, un motiv de mandrie”, se arata intr-un unui comunicat al Ministerului Mediului. Cele 11 noi arii speciale de conservare sunt: ROSAC0030 Cheile Lapusului, ROSAC0043 Comana, ROSAC0044 Corabia – Turnu Magurele, ROSAC0131 Oltenita – Mostistea – Chiciu, ROSAC0312… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis joi o procedura de infringement impotriva a 17 state membre ale UE, printre care si Romania, pentru netranspunerea in legislatiile nationale a directivei pentru atragerea pe piata muncii a imigrantilor inalt calificati din afara UE, relateaza agentia EFE. Data limita pentru…

- Comisia Europeana a deschis joi o procedura de infringement impotriva a 17 state membre ale UE, printre care si Romania, pentru netranspunerea in legislatiile nationale a directivei pentru atragerea pe piata muncii a imigrantilor inalt calificati din afara UE, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.…

- Cabinetul Ciolacu a actualizat lista ariilor speciale de conservare Natura 2000, prin adaugarea a 11 noi situri. Guvernul a aprobat , in ședința de astazi, un proiect de hotarare prin care se actualizeaza lista ariilor speciale de conservare Natura 2000 din Romania. Prin acest act normativ, se denumesc…

- Actiunile concrete ale autoritatilor din Romania in vederea transpunerii directivei europene privind venitul minim european adecvat intarzie sa apara, sustin consultantii EY Romania."Dupa mai bine de un an de la adoptarea Directivei de catre Comisia Europeana si intrarea ei in vigoare, actiunile…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita un aviz motivat Romaniei, Sloveniei si Slovaciei pentru netranspunerea corecta a Directivei privind dreptul de a fi asistat de un avocat si dreptul de a comunica dupa arestare. Aceasta directiva (Directiva 2013/48/UE) urmareste sa asigure accesul la un avocat…

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand Romaniei o scrisoare oficiala de punere in intarziere si Slovaciei o scrisoare oficiala suplimentara de punere in intarziere pentru transpunerea incorecta a celei de-a patra si a cincea Directive

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere a șase state in vederea remedierii deficiențelor privind deșeurile.

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata…