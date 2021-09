11 septembrie 2001 | Procesul atacului terorist a fost reluat Procesul atacului terorist care a avut loc pe 11 septembrie 2001 a fost reluat la inchisoarea militara de la Guantanamo. Procesul fusese intrerupt pentru 18 luni. Deși au trecut 20 de ani de la tragicul eveniment, verdictul instanței se lasa inca așteptat. Audierea, prezidata de un nou magistrat militar, colonelul Matthew McCall, a fost amanata dupa doua ore si jumatate din cauza unor chestiuni procedurale privind numirea sa. Acesta este al optulea ofiter care conduce audierile. Procesul s-ar putea relua miercuri, insa dezbaterile nu ar putea incepe decat abia saptamana viitoare. Cei acuzați risca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

