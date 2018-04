11 semne că treci printr-o transformare majoră în viaţă In drumul vietii ne apar in cale tot felul de obstacole si oportunitati, fiecare dintre ele fiindu-ne necesare pentru propriul nostru progres si dezvoltare astfel incat sa devenim cea mai buna versiune a noastra. Daca te confrunti cu urmatoarele lucruri, inseamna ca esti pe cale sa experimentezi o mare schimbare in viata ta. Emotiile tale sunt ridicate si intense Daca te confrunti cu urmatoarele lucruri, inseamna ca esti pe cale sao mareinta.tale sunt ridicate si Cand te pregatesti sa treci printr-o schimbare majora este normal ca si emotiile sa iti fie influentate. Energia emotionala se va schimba profund, asa ca ai putea experimenta schimbari intense de stare. Aceste emotii intense… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta saptamana ne da ocazia sa ne bucuram de afectiune si fantezie, de creativitate si de determinarea de a merge mai departe cu forta si tenacitate. Dar ce se intampla daca mergem prea departe pentru ce ne dorim? Atat timp cat ce vrei este ce vor si altii, vei ajunge cu siguranta acolo. Insa…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP, preluata de News.ro

- TEST. Ai vreun complex sau te placi așa cum ești? Raspunde la 10 intrebari și afla daca te simți bine in pielea ta, ți-ai dori sa arați mai bine sau nu ai deloc incredere in tine… 1. Noua colega te invita la o petrecere… a. Aștepți cu nerabdare sa mergi! b. Incepi sa te gandești cu ce-o sa te imbraci.…

- In jur de zece tramvaie sunt blocate in Tatarasi, intre statiile Flux si Doi Baieti. Se pare ca ar fi o problema la reteaua electrica. O echipa este la fata locului. Probleme in furnizarea energiei electrice sunt in mai multe zone din oras - Copou, Pacurari. Revenim cu informatii.

- Dupa o proaspata despartire urmata de munti de inghetata, mancare de la fastfood si un vin bun in miezul noptii, apoi scris in jurnal sau amintindu-ti despre noptile sau clipele din trecut cand lucrurile mergeau bine, esti la fel ca foarte multa lume care incepe sa se gandeasca cum ca nu ar fi asa…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui „simt…