11 cărășeni lucrau la negru pentru 5 firme CARAȘ-SEVERIN – Construcțiile, exploatarile forestiere și restaurantele au generat cazurile de munca la negru depistate in luna octombrie. Situația a fost inregistrata luna trecuta, in urma controalelor derulate in județ de inspectorii carașeni de munca! In total, in octombrie, cei de la ITM au derulat 219 controale, in urma carora au fost aplicate amenzi contravenționale in cuantum de 28.900 de lei, fiind dispuse 307 masuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate. Cap de lista la nereguli figureaza lipsa contractului individual de munca in forma scrisa, lipsa copiei acestui document… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

