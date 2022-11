Primaria Alba Iulia vinde „la kilogram” autoturiemele abandonate pe domeniul public. Este vorba despre 11 autoturisme ce au fost ridicate și depozitate in zona special amenajata a administrației locale. Autoturismele pot fi cumparate ca fier vechi, iar ofertele trebuie depuse pentru intregul lot. Valorificarea se face „in condițiile legislației privind gestionarea deșeurilor, prin operatori economici […] The post 11 autoturisme, abandonate pe domeniul public, vandute „la kilogram” de Primaria Alba Iulia first appeared on albaiuliainfo.ro .