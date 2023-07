Mai multe unitați de invațamant din județul Maramureș vor fi finanțate prin PNRR pentru dotarea lor. In total e vorba de suma de 108 milioane lei. ”Am semnat astazi, alaturi de ministrul Educației Ligia Deca, contractul de finanțare a proiectului prin care dotam atat școlile speciale din județ, cat și unitațile de invațamant preuniversitar și unitațile conexe, care se afla in subordinea Consiliului Județean Maramureș. Proiectul este in valoare de 8 milioane de lei, iar finanțarea este asigurata prin Programul Național de Redresare și Reziliența – PNRR. Avem 10 beneficiari in cadrul acestui proiect,…