„Succesele nu ne sunt date spre a ne infoia in pene, ca in mantiile statuilor, ci pentru a le transforma in dragoste, in dezvoltare si in daruire pentru cei din jur”, spunea Parintele Nicolae Steinhardt de la a carui nastere s-au implinit 108 ani.

De asemenea, el a indemnat in timpul vietii atat prin discursurile, cat si prin scrierile sale la practicarea virtutii iertarii.

„Straduindu-ne a ierta si invatandu-ne a practica si iertarea sub formele ei mai subtile (pe cei carora le-am gresit noi, pe noi insine dupa ce ne-am cait cu adevarat), ne apropiem de intelegerea iertarii divine”,…