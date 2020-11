Stiri pe aceeasi tema

- Campania „Plantam azi, ne bucuram maine” continua la Aiud cu o acțiune de regenerare a Parcului Municipal. Potrivit reprezentanților Primariei, joi a inceput plantarea a 106 noi arbori cu balot (castan, ulm, stejar roșu, tei, platan, paltin, mesteacan). Reamintim faptul ca in municipiu au fost plantați…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Aiud, intrunit astazi, 17.11.2020 a hotarat faptul ca la nivelul municipiului Aiud se mențin urmatoarele masuri, pentru o perioada de 14 zile, pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu virusul SARS-COV-2, dupa cum urmeaza: 1.…

- Un numar de 75 de cireși japonezi au fost plantați, zilele trecute, pe strada Tribun Tudoran din Aiud, in cadrul campaniei „Plantam azi, ne bucuram maine”, iar in aceasta saptamana, Primaria Aiud anunța ca vor mai fi plantați inca 100. „Dupa ce lucrarile de reabilitare de pe strada Tribun Tudoran au…

- Primaria Municipiului Aiud in parteneriat cu SC GreenDays SA și SC Ecollect Vision SRL va demara o noua acțiune de colectare a deșeurilor electrice și electronice de pe raza municipiului Aiud și din localitațile componente și aparținatoare. Campania va avea loc sambata, 7.11.2020, in intervalul orar…

- Aiudul nu a avut niciodata un adapost pentru caini. Acum are, iar operatorul specializat a capturat in ultimele trei zile un numar de 17 caini vagabonzi de pe domeniul public. „Iubitorii de animale trebuie sa știe faptul ca au posibilitatea sa adopte cațeii aflați in adapostul situat pe strada Tribun…

- Primaria Aiud a anunțat ca au fost finalizate lucrarile de reabilitare și modernizare a podului pietonal de langa Liceul Tehnologic. “Podul de langa Liceul Tehnologic a capatat straie noi. Au fost finalizate lucrarile de reabilitare a podului, inclusiv hidroizolarea acestuia și acoperirea suprafeței…

- Reprezentanții primariei Aiud, au postat pe pagina de socializare un anunț, prin care face cunoscut aiudenilor noile masuri luate de catre CLSU, la nivelul municipiului Aiud. „Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Aiud intrunit astazi, 19.10.2020, a luat urmatoarea hotarare: La…

- Primaria Aiud anunța ca strazile Avram Iancu și Moților vor beneficia de reparații in sistem de urgența. „Vom face reparații in regim urgența pe strazile Avram Iancu și Moților Am așteptat ca firma constructoare sa respecte termenul de incepere a lucrarilor pe aceste doua strazi, care era a doua jumatate…