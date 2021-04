Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a sarbatori lansarea celui de-al 25-lea film al francizei "James Bond", site-ul american Nerd Bear propune fanilor vizionarea tuturor productiilor din franciza pentru suma de 1.000 de dolari (in jur de 850 de euro), relateaza News.ro. Fericitul ales va avea la dispozitie 30 de zile…

- Trasura folosita in trilogia de filme ''Sissi'' despre imparateasa Elisabeta a Austriei (1837-1898), interpretata de actrita germano-franceza Romy Schneider, a fost vanduta joi la o licitatie online cu peste 125.400 de dolari, relateaza EFE. Potrivit agentiei austriece…

- Scandal mare in Franta, acolo unde Ikea s-ar fi spionat angajatii ca-n filmele cu James Bond. O serie de fosti responsabili ai ei si niste politisti sunt judecati, incepand de azi, in fata tribunalului din Versailles.Suspectii sunt banuiti ca i-ar fi spionat pe unii dintre salariati. Potrivit acuzatiei,…

- Actorul Kevin Hart, cunoscut din filmele „Jumanji” si „Night School”, a fost fraudat cu peste 1 milion de dolari de barbatul angajat drept cumparator personal, iar acesta risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 25 de ani. Tribunalul districtului Queens l-a pus sub acuzare pe Dylan Jason…

- Elon Musk ofera 100 de milioane de dolari pentru cine reușește sa gaseasca o rezolvare la o problema care ne afecteaza pe toți. Miliardarul vrea sa ofere acești bani celui care reușește sa realizeze cea mai buna tehnologie de captare a carbonului. „Donez 100 de milioane de dolari pentru cea mai buna…

- Filmele produse la Hollywood au inregistrat o scadere fara precedent, de 80%, la veniturile din box-office in America de Nord pe parcursul anului 2020, cand pandemia de coronavirus a dus la inchiderea salilor de cinema, iar studiourile au amanat lansarea a numeroase a numeroase pelicule noi, informeaza…

- Boeing a acceptat sa plateasca peste 2,5 miliarde de dolari intr-o ințelegere cu justiția americana, in legatura cu cele doua accidente mortale din 2019 in care au murit aproape 350 de oameni. In schimbul acestei sume, compania, care și-a recunoscut responsabilitatea, nu va fi obligata sa pledeze vinovata…

- Cadavrul unui agricultor indian, care nu avea familie, a fost transportat de vecinii sai la banca pentru a obține banii necesari incinerarii, a afirmat joi poliția locala, citata de AFP. Barbatul de 55 de ani, Mahesh Yadav, a murit marți dimineața în satul sau din statul Bihar (est) dupa…