100% | Robert Negoiță: Am ajuns în situația în care plătim scump statul în frig și spălatul cu apă rece „Daca am avea instalații performante de producere a energiei electrice, iar energia termica e un deșeu care se poate livra gratuit. Sunt instalații in aceasta tara care produc energie termica, aruncata in aer și face poluare in loc sa fie injectata in retea. Asa e si la Ploiesti și la Pitești , cu o astfel de rețea. Aceste preturi pe care noi le platim de la buget si din buzunarul cetatenului sunt din cauza lipsei de performanța, ca sa nu zic ticaloșie, ca mai mult e prostie decat corupție.Daca am avea instalații așa cum se intampla in tari civilizate, cu un randament mai mare pe producerea de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

