- Pompierii aradeni, atat cei militari cat și cei de la serviciile voluntare pentru situații de urgența, au luptat pentru lichidarea incendiului izbucnit la groapa de gunoi a Aradului. In aceasta dupa-amiaza, incendiul a fost declarat oficial stins. „Astazi, 04.08.2021, incepand cu ora 18.30, ISU Arad…

- Depozitul ecologic de gunoi de la marginea municipiului Arad arde mocnit si luni, cu degajari mari de fum, care ajunge in cartierele din oras si in localitati apropiate, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, a declarat, pentru…

- De aproape 24 de ore arde groapa de gunoi a Aradului. Incendiul a fost stins inițial de pompierii aradeni, dar a reizbucnit. Au fost aduse forțe suplimentare, pompieri voluntari din șapte localitați care acționeaza alaturi de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. „Intervin trei…

- Un incendiu de proporții a izbucnit seara trecuta la deponeul ecologic al Aradului, aflat in apropierea CET. (https://www.arad24.net/2021/07/31/socant-incendiu-la-rampa-de-gunoi-coloana-de-fum-vizibila-de-la-mai-multi-kilometri-distanta/) Pompierii au luptat toata noaptea cu flacarile pentru a lichida…

- Turcia a ridicat un embargou, introdus in urma cu doar cateva luni, privind importul anumitor tipuri de deseuri de plastic, ceea ce a determinat organizatiile de mediu sa traga un semnal de alarma asupra pericolului pentru terenurile arabile, aer si apa, in principala destinatie pentru deseurile…

- Taxa pe economie circulara este o metoda fiscala de a descuraja eliminarea deseurilor prin depunere la groapa de gunoi, a afirmat miercuri Raul Pop, secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor din Romania. "Taxa pe economie circulara este o metoda fiscala de a descuraja eliminarea deseurilor…

- Groapa de Gunoi de la Titu a fost inchisa temporar, in urma unui control al Garzii de Mediu și a fost aplicata și o amenda de 60.000 de lei The post BOMBA CU CEAS in Dambovița: Groapa de Gunoi de la Titu a fost inchisa first appeared on Partener TV .

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis ca deseurile care ajung in Romania din alte tari europene sunt aduse de firme romanesti, trecute in documentele oficiale drept materie prima pentru reciclare, insa „firma care le aduce ramane cu 10% prelucrat si 80% ajunge la groapa”. Conform ministrului,…