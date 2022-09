10 vedete care au diplome în domenii la care nu te-ai aștepta Cu toții cunoaștem persoane care au profesii diferite fața de cele in care s-au specializat. Așa este și cazul unor celebritați, care deși acum activeaza in actorie ori muzica și sunt in vizorul publicului, inainte au avut inclinații și preocupari diverse și au obținut diplome in domenii surprinzatoare, alegand sa mearga la unele dintre universitațile prestigioase din lume. 1. Rebel Wilson Rebel Wilson a aparut in filme ca Bridesmaids, Pitch Perfect, Cats și How To Be Single. In 2009, a absolvit Universitatea din New South Wales, avand o diploma de licența in arte și una in drept. „Aș putea fi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple le recomanda deținatorilor anumitor modele de iPhone, iPad și Mac sa-și actualizeze sistemul de operare – care prezinta o breșa de securitate ce permite preluarea controlului asupra dispozitivelor, relateaza AFP. Sunt vizate iPhone 6 și modele ulterioare, toate iPad-urile Pro, iPad de a cincea…

- In 1989, ayatollahul Ruhollah Khomeini, regretatul lider iranian, a emis o fatwa impotriva lui Rushdie dupa publicarea versurilor satanice. Ziarele iraniene l-au laudat pe atacatorul „curajos și cu respect” al lui Sir Salman Rushdie pentru ca a incercat sa execute edictul religios de a ucide autorul…

- Actorul american Dustin Hoffman s-a nascut la Los Angeles, California, SUA, la 8 august 1937. A absolvit Los Angeles High School in anul 1955 si a mers la Santa Monica City College, unde a renuntat dupa numai un an de studii. S-a inscris la un curs de actorie, mai mult dintr-o provocare.

- Se asteapta ca bucati dintr-o racheta chineza Long March 5B sa se prabuseasca pe Pamant in acest weekend, imprastiind probabil resturi in intreaga lume, inclusiv in Statele Unite, in zona populata. Aerospace Corporation, organizatie nonprofit subventionata de guvernul federal din California, a raportat…

- Dupa separarea de Shakira, din iunie, Pique (35 de ani) ia in calcul parasirea Barcelonei. Motivul? Cantareața columbiaba s-a mutat cu cei doi copii ai cuplului, Sascha (7 ani) și Milan (9 ani), in California, Statele Unite ale Americii. Astfel, pentru a fi mai aproape de copiii sai, Pique ia in calcul…

- ​​​​​​​Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Aseara m-am intors din California. Ajuns acasa in Costa Rica, vreau sa vorbim tot despre nenorocirea asta care sugruma incet planeta. O sa spuneți „ce poate fi interesant pentru noi ce se intampla la 20.000 km dista

- Curtea Suprema a SUA a anulat, vineri, 24 iunie, dreptul constituțional la avort, pe care il declarase in urma cu 49 de ani. Decizia istorica a imparțit imediat țara in doua: statele care vor interzice aceasta procedura și altele, inclusiv California, vor oferi refugiu acestor categorii de femei aflate…