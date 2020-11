Stiri pe aceeasi tema

- Incidența infectarilor in municipiul Piatra-Neamț a ajuns la un nivel de 5,73 cazuri la mia de locuitori, astazi, 8 noiembrie. O situație previzibila, in condițiile in care in ultimele doua saptamani municipiul reședința de județ este constant in topul celor mai multe infectari (558 de cazuri din ultima…

- Incepand de maine, 7 noiembrie, sunt valabile pentru urmatoarele doua saptamani aceleași restricții pentru rata mare de infectare cu Covid-19 din municipiul Piatra-Neamț și comunele Ceahlau și Pangarați. Este vorba, in principal, de menținerea teatrelor și a cinematografelor inchise, aceeași masura…

- Dupa mai multe zile cu peste o suta de cazuri, astazi, 6 noiembrie, au fost anunțate teste pozitive pentru 79 de persoane in Neamț. Incidența infectarilor in județ a scazut la 2,27 cazuri la mia de locuitori, fața de 2,36 cat era ieri. Sunt mai puține cazuri noi și in municipiul Piatra-Neamț, astazi…

- Cu cele 47 de cazuri noi Covid, municipiul Piatra-Neamț atinge o rata a infectarilor de 5,10 cazuri la mie, astazi, 5 noiembrie. Concret, sunt 578 de persoane pozitive in comunitate și 46 in focare (cifra in scadere). Comuna Agapia a intrat de astazi in topul localitaților cu cele mai multe infectari…

- Astazi, 3 noiembrie, sunt inca 123 de nemțeni care au teste pozitive Covid. La fel ca in ultimele zile, Piatra-Neamț are cele mai multe cazuri noi și, cu cele 58 anunțate astazi, incidența infectarilor se apropie rapid de 5 cazuri la mia de locuitori. O limita critica, ce inseamna doar un pas spre carantinarea…

- Astazi, 2 noiembrie, 42 de persoane din județul Neamț au fost confirmate cu Covid . Este un numar mic de cazuri noi, fața de zilele trecute, fiindca s-au prelucrat puține teste, doar 10.566 la nivel național (dintre care 4041 de teste au fost pozitive), fața de cele peste 30.000 zilnic de saptamana…

- Un nou focar de Covid-19 a izbucnit in Piatra-Neamț, la Complexul de servicii pentru copii și tineri „Ion Creanga”. Astazi, 2 noiembrie, Direcția de Sanatate Publica Neamț comunica faptul ca sunt 10 copii și 4 angajați ai centrului depistați pozitiv inca de saptamana trecuta. Intre altele, DSP Neamț…

- Nemțenii au la dispoziție un call-center instituit la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Neamț pentru informații privind infectarea cu noul coronavirus. Numarul de telefon este 021/414 44 33 și poate fi apelat din orice rețea, de luni pana vineri, intre orele 9:00-21:00, iar sambata și duminica intre…