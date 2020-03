Stiri pe aceeasi tema

- A fost odata Patricianul! Barbati si femei, tineri si batrani deopotriva, cu totii il iubeau nespus. Lunguiet si dolofan, din carne de vita, porc sau berbecut, se imbraca falnic intr-un mat de porc sau de oaie si se intindea ca la plaja pe gratarele fumegande ale tuturor bodegilor de pe cuprinsul Tarilor…

- Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj, Baia Mare, Oradea, Craiova, Bacau, Sibiu si Chisinau ies in strada, in iunie, la Street Delivery si formeaza cel mai mare focus-grup pe tema crizei climatice, cu scopul de a transmite o serie de revendicari autoritatilor locale, anunta organizatorii, potrivit news.ro."In…

- Capitala ramane principalul oraș in care tot mai mulți oameni vin sa iși croiasca un viitor. O demonstreaza și un raport facut de o agenție imobiliara, care arata ca au crescut din nou chiriile in București și le-au depașit pe cele din Cluj. Și asta, in condițiile in care 50% din locuințele inchiriate…

- Vanzarile Carrefour Romania au ajuns in 2019, la 2,2 miliarde de euro, in crestere cu peste 7% fata de anul anterior, dupa succesul inregistrat de magazinele Supeco. Vanzarile Carrefour in Romania au fost, in 2019, de 2,2 miliarde de euro, in crestere cu 7,5% comparativ cu anul anterior, fata…

- O delegație a Primariei Brașov a avut ieri o intalnire cu ministrul Mediului, apelor și padurilor, Costel Alexe, avand ca tema prezentarea stadiului de implementare a Planului Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Brașov, document aprobat inca din 2018 și care are ca termen sfarșitul anului 2022.…

- Intre 13 si 21 decembrie are loc turneul de lansare a volumului „Ne facem bine“, o antologie cu texte de Paula Herlo, Rares Nastase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu si un cuvant inainte de Cristian Leonte, bestseller Humanitas la Gaudeamus 2019. Dupa ce au lansat volumul in Bucuresti, Bacau,…