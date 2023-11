Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea grup de ostatici eliberati de miscarea islamista palestiniana Hamas, care ii tinea in Fasia Gaza, a sosit in Israel sambata seara, a anuntat armata israeliana, transmite AFP.

- Qatarul a anuntat ca pana la finalul zilei vor mai fi eliberati 13 ostatici israelieni si alti sapte straini tinuti in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, precum si 39 de detinuti palestinieni din inchisorile israeliene.

- Hamas a eliberat 24 de ostatici vineri, in prima zi a armistițiului cu Israel. Este vorba despre 13 israelieni - mame, copiii mici și femei varstnice -, precum și 11 cetațeni straini. In schimb, Israelul a eliberat 39 de prizonieri palestinieni din inchisorile sale, conform acordului. Ostaticii eliberați…

- Treizeci si noua de detinuti palestinieni au fost eliberati din inchisori din Israel, anunta vineri Qatarul, relateaza AFP.Qatarul anunta eliberarea celor 39 de detinuti palestinieni din Israel dupa ce a precizat nationalitatea celor 24 de ostatici eliberati de Hamas vineri seara, in baza acordului…

- Armistițiul intre Israel și Hmas in Fașia Gaza a inceput oficial vineri dimineața la ora 7,00 ora locala. In dupa amiaza aceleiași zile, in jurul orei 14,30, 13 ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas și preluați de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, indreptandu-se apoi spre postul de frontiera…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…