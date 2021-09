10 feluri de mâncare pentru un micul dejun pe care să le gătești în zilele de post Uneori cand ții post ramai fara idei și e normal caci este dificil sa alegi un meniu care sa nu conțina proteine animale. Daca ai ramas fara inspirație iata 10 feluri de mancare pentru un micul dejun pe care sa le gatești in zilele de post. Aceste feluri de mancare pentru micul dejun de post sunt foarte simple și vor fi gata la fel de repede precum o omleta. 10 feluri de mancare pentru un micul dejun pe care sa le gatești in zilele de post 10 idei de mic dejun de post 1. Bruschete Un mic dejun gustos și sanatos se poate face foarte simplu cu paine prajita pe care freci o jumatate de cațel de usturoi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ups! Andrei Alecu ce ai facut, ai fost prins pe picior greșit sau totul este o iluzie? Noi intrebam, noi dam și raspunsul, caci cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele milionarului și au surprins imagini de senzație. In primul…

- Cum știi ca trebuie sa fugi de o acțiune, un fond de investiții sau orice alta investiție care se poate duce pe minus Felul in care alegi sa iți investești banii este o poveste nesfarșita, cu provocarile cunoscute legate de raportul dintre risc și beneficiu dar și cu nenumaratele amanunte mai puțin…

- Bucatarul Adi Hadean scrie despre faptul ca restaurantele genereaza o mare parte din risipa alimentara care are egatura directa cu distrugerea mediului. „Mai are sens sa lasi loc de “buna ziua” intre tine si persoana care-si pune tot bufetul pe doua farfurii, dar lasa o farfurie neatinsa?”, spune chef-ul.

- Cresterea vacilor pare ca devine o afacere tot mai neprofitabila in Romania pentru micii fermieri. Pretul mic oferit de fabricile de branzeturi la cumpararea laptelui din ferma si lipsa fortei de munca, sunt cateva dintre neajunsurile care ii fac pe unii crescatori sa se gandeasca daca mai tin sau nu…

- Potrivit specialiștilor, micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, deoarece iți da energie in momentul cand organismul este odihnit și te vei concentra mai bine, intrucat ai primit doza necesara de nutrienți care stimuleaza activitatea cerebrala. Noi iți vom prezenta in urmatoarele randuri cinci…

- O tanara in varsta de 25 de ani a trecut printr-o transformare uluitoare, dupa ce a decis sa renunțe la un aliment. Aceasta a slabit 80 de kilograme și arata intr-o forma de zile mari, iar totul a pornit de la un gest cat se poate de mic.

- In acest sens au deschis un proces pentru a obține norma de hrana pe perioada in care se afla in repaus medical. Acțiunea este asumata de Sindicatul Șoimul, reprezentativ pentru polițiștii locali, impotriva instituției Poliția Locala Botoșani.

- Micul dejun este considerat de specialiștii in nutriție cea mai importanta masa a zilei. Astfel, nutriționistul italian Luca Colucci a spus din ce este compus ”combustibilul zilei”:grasimi, fibre și proteine. Alimentele pe care trebuie sa le consumi la micul dejun De altfel, un meniu prea bogat in zahar…