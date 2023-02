Relația ta ar trebui sa fie refugiul tau sigur, un spațiu in care te vei simți in siguranța și fericit. Dar cand ești cu o persoana manipulatoare, acesta este un vis indepartat și imposibil. Acest articol este despre modul in care funcționeaza manipulatorii și exemple de manipulare in relații. Problema este ca de cele mai multe ori este greu sa ințelegi ca ești manipulat pentru ca acesta este cineva pe care iubești și in care ai incredere. Chiar și sa te gandești ca ar folosi declarații manipulatoare asupra ta este de neințeles. Dar, din pacate, daca ești intr-adevar intr-o relație toxica, trebuie…