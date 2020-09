Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient confirmat cu noul coronavirus a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 6 al al Spitalului de Neurochirurgie din Iași. La fața locului au ajuns echipajele de criminaliști, scrie ziarul Buna Ziua Iași.Barbatul in varsta de 55 de ani era internat in secția de Terapie Intensiva laNeurochirurgie,…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca in acest moment nu mai exista niciun pat disponibil pentru pacientii cu infectia cu SARS COV 2 aflati in stare critica. "La Boli Infectioase nu mai este nici un loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special…

- Bolnavii cu leziuni grave ale aparatului respirator au o șansa in plus in lupta cu boala. „Plamanul artificial” este, de multe ori, ultima șansa in cazul acestor pacienți. „Plamanul artificial” este folosit și in lupta cu Covid-19. Pacienții de la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase…

- Un cadru medic din cadrul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara atrage atentia asupra oboselii psihice prin care trece personalul din prima linie a luptei impotriva coronavirusului, mentionata de mai multi manageri de spital, si afirma ca este dureros

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…

- Pe langa cele 16 paturi la Anestezie si Terapie Intensiva pentru pacientii COVID cu insuficienta respiratorie, mai exista o sectie pentru pacientii pozitivi cu patologie neurologica si neurochirurgicala. De asemenea, spitalul trateaza si pacientii non-COVID care ajung din toata zona Moldovei pentru…

- De la inceputul pandemiei pana la momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași au fost ingrijiți peste 2.000 de pacienți confirmați cu infecție SarsCov2. Medicii spun ca numarul de persoane noi infectate este pe un trend ascendent și ca in momentul de fața exista puține…

- sUn numar de 15 cadre medicale din Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, dintre care 13 sunt in sectia exterioara de la Ojasca, au fost confirmate cu infectie cu coronavirus, scrie News.roPotrivit autoritatilor medicale, in sectia de la Ojasca a Spitalului de Psihiatrie de la Sapoca au fost confirmati…