10 curiozități despre plantele carnivore 10 curiozitați despre plantele carnivore. Daca ești pasionat de lumea plantelor, trebuie neaparat sa știi aceste 10 curiozitați despre plantele carnivore. 10 curiozitați despre plantele carnivore Cu siguranța la multe dintre ele nici macar nu te așteptai. 10 curiozitați despre plantele carnivore Primul studiu despre aacest tip de plante a fost scris de Charles Darwin, in 1875 si se intitula Insectivorous Plants. Plantele carnivore au aparut in locurile in care solul este sarac in vegetatie si in substante nutritive, iar cel mai propice mediu pentru ele sunt mlastinile. Nepentes și Triphyophyllum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce efect are apa de orez pentru flori și cum sa o folosești corect? Apa de orez este un produs secundar de bucatarie nutritiv care poate fi folosit pentru a fertiliza plantele și pentru a promova sanatatea plantelor datorita mineralelor și vitaminelor pe care le conține.Despre apa de orez și cum se…

- Persoanele care gazduiesc cetațeni straini aflați in situații deosebite, cum este in prezent situația conflictului din Ucraina, vor putea beneficia de decontarea de la stat a cheltuielilor cu hrana pentru fiecare persoana gazduita in parte.

- Vrei sa afli cum ajuta bețele de chibrit florile și plantele din ghiveci? Banalele bețe de chibrit fac ca plantele tale sa fie sanatoase și luxuriante. Lumea gradinaritului este plina de idei care pot parea bizare, iar una dintre ele este utilizarea bețelor de chibrit pentru plante! De ce ar trebui…

- Voluntarii Crucii Rosii ofera, sambata, 26 februarie pachete cu hrana calda si alte ajutoare sutelor de cetateni din Ucraina care au de asteptat timp indelungat in Vama Petea, pentru a trece in Ungaria, in calatoria lor spre tarile din vestul Europei. La bordul masinilor se aflau in general femei si…

- Porci, vaci, cai, gaini, rate sau gaste, toate sunt animale care au nevoie de hrana adecvata. Porumbul este o cereala complexa care poate asigura in mare parte necesarul nutritiv, dar, necesita cateva etape de procesare care, fara utilajele adecvate, pot fi dificil de realizat intr-o gospodarie. Pentru…

- Ingrașamantul foliar este un produs de ingrașamant conceput pentru a fi aplicat direct pe frunzele unei plante. Un numar de companii produc o gama de ingrasaminte foliare , de la produse organice sigure pentru utilizarea pe culturile alimentare pana la ingrașaminte chimice, mai agresive pentru plante…

- Ai auzit de creson? Daca urmarești show-uri culinare, atunci știi ca majoritatea chefilor folosesc termenul de creson atunci cand vor sa decoreze un preparat. Dar, ce este, de fapt, cresonul? Cresonul este o planta perena interesanta, a carei popularitate este in continua creștere. Cuprins: Despre…

- Cu siguranța ai auzit sau ai in casa floare de colț. Ea se mai numește și floarea-reginei și este o specie de plante erbacee, perene, care fac parte din genul Leontopodium Cass. Planta este inalta de 5-20 de centimetri și in frunze sub forma de steluța. Se gasește in munți, pajiști sau versanți insoriți…