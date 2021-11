10 bombardiere B-52 ale SUA au simulat un atac nuclear împotriva Rusiei (FOTO/VIDEO) Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a acuzat SUA ca a simulat un atac nuclear asupra Rusiei din doua direcții diferite, la inceputul acestei luni, și s-a plans ca bombardiere B-52 s-au apropiat la o distanța de 20 km de granița cu Rusia. Acuzațiile Moscovei vin intr-un moment de mare tensiune cu Washingtonul pe dosarul […] The post 10 bombardiere B-52 ale SUA au simulat un atac nuclear impotriva Rusiei (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

