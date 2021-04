Stiri pe aceeasi tema

- Furtul a avut loc, potrivit informațiilor noastre, de la punctul de lucru al societații comerciale situat in comuna Barzava. Din anul 2019, de la firma au fost sustrase materiale de construcții și zeci tone de fier, grilaje metalice și schele metalice.

- 4.310 cazuri de coronavirus, raportate astazi de autoritați, din aproape 36.000 de teste prelucrate. Bilanțul total al imbolnavirilor in Romania, de la inceputul pandemiei și pana acuma a ajuns la 1.002.865. Au fost anuntate si 139 de decese, mai multe decat ieri, iar la terapie intensiva sunt internati…

- Comunicat. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au documentat activitatea infracționala a trei persoane, banuite ca ar fi prejudiciat doua societați comerciale, cu aproximativ...

- Pe 27 martie 2021 se implinesc șase luni de la alegerile locale din septembrie 2021, alegeri in urma carora Alin Moldoveanu (independent) a devenit primarul Campinei, iar in Consiliul Local au intrat consilieri de la opt partide și un independent. La jumatate de an de la acel moment, am dorit sa purtam…

- Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina pentru perioada 2021-2027 a fost finalizata, iar de vineri, 12 martie 2021, se va afla in dezbatere publica. Este un document complex, extrem de interesant, care include nu mai puțin de 334 de proiecte din toate domeniile. Aceasta strategie, care…

- Octavian, fiul primarul Vergil Chitac si asociatii sai mai bifeaza infiintarea unei firme Noua societate pare sa fie parte din acelasi holding Fondatorii Noa Summer Pro Invest SRL sunt: Nicolae Stanca, Mihai Andrei Stanca si Octavian ChitacDupa Noa Investment Box SRL, Octavian, fiul primarul Vergil…

- Primarul municipiului Codlea, Miha Cimpeanu, vine cu un program ambițios pentru comunitate care l-a ales. Nu se mulțumește cu obiective pe etermen scurt, ci a pus la punct și le prezinta codlenilor o Strategie de Dezvoltare Locala a Municipiului Codlea pentru perioada 2021-2027. La aceasta ora au fost…

- Consiliul Concurenței a sancționat cu amenzi in valoare totala de 129.684.823 lei (aproximativ 26,6 milioane euro), 31 de companii care iși desfașoara activitatea pe piața comercializarii masei lemnoase din Romania. Companiile eliminau concurența dintre ele in cadrul licitațiilor pentru a adjudeca masa…