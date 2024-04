Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru chinez de externe Qin Gang, eliberat brusc din functie anul trecut si care nu a fost vazut in public de luni de zile, a "demisionat" din postul sau de deputat, potrivit agentiei oficiale de presa Xinhua, preluata de AFP.

- Pe tarebele pietelor din Oradea au aparut primele cirese din anul 2024. Sunt de import, din America de Sud, iar pretul este unul prohibitiv. O vanzatoare de la o piața din Oradea a dezvaluit cat costa un kilogram de cireșe acum, spre final de februarie. Ciresele, 120 lei/kg Pretul de vanzare al cireșelor…

- Politia Romana atrage atentia cu privire la un nou mod de inselaciune propagat prin intermediul aplicatiilor mobile de relationare – „Apreciaza postari pentru bani!”. „Politia Romana a descoperit o tendinta alarmanta de inselaciune care se raspandeste rapid prin intermediul aplicatiilor de mesagerie.…

- FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, scor 2-1. Razvan Patriche, fundașul central al „cainilor”, și-a gasit cu greu cuvintele dupa meci. Razvan Patriche s-a numarat printre vinovații de la golul de 2-0. A fost scos ușor din joc, nu l-a mai putut ajunge pe Bauza și i-a permis argentinianului sa inscrie…

- Șeful Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu (PNL), are trecute in declarația de avere publicata in iunie 2023 doua apartamente de 158 mp cumparat impreuna cu soția sa in 2008 și un apartament de 45 mp care aparține doar soției sale (din 2005). Surse politice au declarat, insa, pentru G4Media…

- Cuvnantul „tiran” dateaza din Grecia Antica, mai exact din orașul-stat Atena din secolul al VI-lea i.Hr. La acea vreme, un tiran – cunoscut și sub numele de basileus – in Grecia Antica era un conducator care prelua puterea in mod ilegitim și iși exercita autoritatea in mod opresiv și nemilos.Spre…

- Fenomenul misterios aparut pe cerul Sibiului, nopți la rand: Ce a declanșat, de fapt, nebunia cu OZN-uri de pe internetUn obiect misterios aparut pe cer, nopți la rand, in Sibiu, le-a dat batai de cap localnicilor, neștiind ce ar putea fi. Acesta a fost descris ca o minge luminoasa. In ultimele…

- Cu un an mai tarziu decat se aștepta, noul tren super-deluxe al Italiei „Orient Express – La Dolce Vita” iși va primi primii pasageri in 2024, informeaza Mediafax.Trenul are mai multe trasee prin Italia, cel mai popular fiind Roma-Veneția&Siena, dar sunt o mulțime de trasee care te poarta prin…