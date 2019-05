Zonele calamitate din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost inspectate de ministrul Ioan Deneş In perioada 15-17.05.2019 si 20-22.05.2019 in bazinul hidrografic Somes, pe raza localitatilor Beclean, Tigau, Saratel, Domnesti, Barla, Santioana, Budacu de Jos, a cazut intr-un timp foarte scurt o cantitate mare de precipitatii, care au generat cresteri de niveluri si debite pe cursurile de apa cu atingerea si depasirea cotelor de atentie si pericol la statiile hidrometrice Budacu de Jos, Domnesti si Viile Tecii. In toata aceasta perioada, specialistii ABA Somes-Tisa au monitorizat debitele si nivelurile cursurilor de apa atat prin statiile hidrometrice, cat si pe teren, pregatiti sa intervina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

