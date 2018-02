Zodiac SPIRITUAL zilnic. DUMINICĂ 18 februarie 2018. Ce ENERGIE primeşti în funcţie de zodie In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. Dealtfel, fiecare persoana poate confirma care are "zile si zile" inca de cand se trezeste iar acest lucru este cauzat in mare masura de energia astrala specifica zodiei sale din acea zi. Zodiac SPIRITUAL zilnic. Contextul general al zilei:

Astazi, energia adusa de spectaculoasa Luna creaza un amestec de sperante, dorinte,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana…

- Afla ce energie iti influenteaza ziua in functie de configuratia astrala a momentului si de zodia ta, afla ce sa faci cu ea ca sa iti fie in avantaj! Iata horoscopul pentru VINERI 16 februarie 2018 realizat de astrologul cu peste 21 ani de experienta, Daniel Doud. Zodiac spiritual zilnic.…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor.…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor. …

- Incepand cu ora 11.20 nu s au mai inregistrat caderi sau fluctuatii de tensiune la nivelul statiei de tratare si pompare din municipiul Constanta.Imediat, s au facut manevrele necesare de repornire a statiei si s a reluat pomparea catre abonati.Avand in vedere numarul mare de consumatori deserviti,…

- Condițiile meteo afecteaza alimetarea cu apa la Constanța! Din cauza vântului, începând cu ora 08.20, la nivelul stației de tratare și pompare Palas din Constanța, s-au înregistrat mai multe caderi/fluctuații de tensiune. Imediat, echipele de permanența au…

- Din cauza vantului, incepand cu ora 08.20, la nivelul statiei de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta, s au inregistrat mai multe caderi fluctuatii de tensiune. Imediat, echipele de permanenta ale RAJA Constanta au facut manevrele necesare de repornire a pompelor in conditii de siguranta,…

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Daca nu stii exact ce zodie esti din zodiacul chinezesc, afla acum aici. Iata cum iti este ziua de Vineri 9 februarie 2018 in functie fluxul norocului si de energiile cosmice din zodiacul chinezesc, precum si recomandari de a folosi aceste energii in rezultate benefice pentru tine. Vezi…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, este primul…

- HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale sunt subiectele principale ale acestei zile. Primesti imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotarasti sa inchei o relatie, ori vei dori sa o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca…

- Cu patru luni inainte de alegerile pentru președinția FRF, de pe 18 aprilie, Gica Hagi a facut un portret al presedintelui pe care il va sustine. Antrenorul celor de la Viitorul a facut un portret al conducatorului ideal și al masurilor pe care acesta trebuie sa le ia. ...

- Lantul de farmacii Tei si magazinele Bebe Tei, controlate de antreprenoarea Roxana Maftei, au finalizat anul trecut cu afaceri totale de 465 de milioane de lei (peste 100 de milioane de euro), potrivit oficialilor companiei si calculelor ZF. „Farmacia Tei a finalizat anul trecut cu…

- In 1978 a intalnit-o pe Regina Mama la expozitia Societatii Britanice de Astrologie iar acesta i-a facut harta astrala, dupa care a devenit din ce in ce mai solicitat atat de membri ai Familei Regale cat si de apropiatii acestora. Cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si…

- "Pentru Uniunea Europeana, conducta Trans-Caspica este un element important si complementar al Coridorului Sudic al Gazelor care va conecta resursele semnificative de gaze ale Asiei Centrale de pietele europene. Proiectul este in interesul ambelor parti, atat pentru noi in Europa, cat si pentru partenerii…

- Guvernul pregatește un nou ajutor social pentru cei care au grija de persoane varstnice. Potrivit unui proiect de lege, se intenționeaza ca cei care au in grija persoane varstnice și sunt angajați, sa poata lucra cu jumatate de norma și sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate…

- Echipa de juniori Under 19 a FC Viitorul si Farul Tuzla, formatie ce evolueaza in Liga a 4 a a judetului Constanta, s au intalnit sambata cu ocazia unui meci amical. Disputata pe unul dintre terenurile aflate in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, partida s a incheiat cu Victoria FC Viitorul U 19,…

- Fosta atleta Constantina Dita, campioana olimpica la maraton in 2008 la Beijing, a felicitat-o pe Simona pentru performanta sa, prin intermediul retelei de socializare Facebook. ''Felicitari, Simona! Chiar daca nu ai castigat azi, o sa vina si ziua ta sa castigi un GS (Grand Slam)…

- Daca in articolele anterioare povesteam despre "releleldquo; pe care inspectorul sef Ioan Georgescu le constata studiind monografiile scolilor primare de pretutindeni din provincie, trebuie spus ca exista si o tratare aparte a "bunelorldquo; descoperite. "Nu putem tagadui ca analfabetismul e in agonie.…

- „Farmacistii independenti nu prea isi mai permit sa cumpere farmacii sau sa-si faca pentru ca nu pot tine piept lanturilor.“ Mariana Moldovan, farmacista care detine compania Novofarm din Targu-Mures, infiintata in urma cu peste 25 de ani, vrea sa mentina cifra de afaceri a companiei la…

- Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14 localitati din judetele Arges, Olt, Tulcea si Vrancea sunt nealimentati cu nergie electrica, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie. Ministerul Afacerilor Interne mai anunta ca nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- Eden Mamut (57 de ani), profesor universitar si director al Institutului pentru Nanotehnologii si Surse Alternative de Energie din cadrul Universitatii “Ovidius” din Constanta, este autorul mai multor inventii ce pot revolutiona stingerea incendiilor din depozitele de carbuni si biomasa, dar si incinerarea…

- Povestea contelui Dracula nu este chiar…poveste! O știe cel mai bine actorul Petre Moraru, cel care ani la rand a jucat rolul sangerosului conte intr-un club destinat amatorilor de povești cu vampiri. La un moment dat, el a fost sfatuit sa iși ia masuri de protecție fața de propriul personaj pentru…

- Incalzirea locuintelor reprezinta peste 70% din intreaga energie consumata intr-o locuinta. Astfel, prin reducerea acesteia, dar fara a stopa incalzirea casei, nu numai ca facturile nu vor mai fi atat de costisitoare, dar se vor reduce si emisiile de carbon. Aici se regasesc 10 metode prin care casa…

- Eforturile pentru reluarea alimentarii cu electricitate in zonele afectate de conditiile meteo severe in zonele din judetele Constanta si Tulcea au continuat pe parcusul noptii, iar astazi, 19 ianuarie, la ora 9.00, se afla pe teren 76 de echipe ale E Distributie Dobrogea si ale contractorilor.Potrivit…

- Incepand cu ora 16,30, la nivelul statiei de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta s au inregistrat numeroase fluctuatii si caderi detensiune. In aceste conditii, livrarea apei se face cu presiuni scazute catre abonatii deserviti, cei din cartierele Energia, Baba Novac, CET,Viile Noi, Medeea,…

- Gazeta Sporturilor a dezvaluit, saptamana trecuta, jocurile de culise care au loc la Concordia Chiajna și FC Voluntari, in privința transferului lui Ronaldo Deaconu și, respectiv, a revenirii la Dinamo a lui Mihai Popescu, deși termenul imprumutului nu este inca scadent. Astfel, potrivit cunoscutei…

- PNL sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere Partidul National Liberal (PNL) sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere, a afirmat, joi, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "PNL propune, în cazul în care Tudose nu stie sau nu poate sau nu vrea sa vina…

- MunIcipiul Bucuresti conduce topul zonelor din tara cu cele mai multe pizzerii inregistrate, astfel ca aici functioneaza mai bine circa 290 de unitati unde se realizeaza si se vinde pizza, arata datele Autoritatii Nationale Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). ZF a luat in calcul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC MARINA TRAVEL SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Cadoul pentru consumatorii de energie este rezultatul ultimelor doua decenii a sute de miliarde de dolari investiti in energie regenerabila. Cea mai recenta etapa de preturi negative a fost rezultatul vremii calde, a brizelor puternice si a cererii scazute, tipice oamenilor care se aduna impreuna cu…

- Cel mai mare distribuitor local de echipamente de ilu­minat, Elbi Electric & Lighting, a vandut in primele 11 luni din 2017 produse de iluminat in valoare de 48,8 milioane de euro, cu 9% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. „In privinta cresterii pe care Elbi si-o propune…

- Mihai Balasa nu a facut parte din lotul ros-albastru din cauza unei accidentari, iar Andrei Vlad a fost rezerva lui Nita. Formatia FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din acest an. Echipa lui Nicolae Dica…

- Comisia Europeana a decis modificarea Politicilor Agricole Comune (PAC), domeniu cheie care beneficiaza de cea mai mare cota din fondurile Uniunii. Miza PAC a fost intotdeauna foarte importanta, Marea Britanie ducand un adevarat razboi cu CE, in perioada Teatcher, tocmai din cauza cotelor alocate…

- Hotelul Iaki din Mamaia a gazduit festivitatea de final de an a campioanei Romaniei la fotbal, FC Viitorul. Alaturi de lotul de jucatori, de managerul tehnic Gica Hagi si de staff ul sau, de membrii din conducerea clubului si a Academiei Hagi, de antrenorii din sectorul juvenil si alti oficiali ai celor…

- Regia Autonoma de Transport în Comun anunța ca, la cererea publicului calator, a înființat noi stații pe traseele din municipiul Constanța. Astfel, în afara stațiilor deja existente, autobuzele RATC vor opri, începând cu data de 13.12.2017, și în urmatoarele locații:…

- Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru Serviciul Universal (PCSU) s-au finalizat marti, iar OPCOM a publicat preturile de inchidere. Astfel, pentru energia livrata in banda, intre orele 1:00 - 24:00, pretul va fi de 245 de lei pe MWh, cu 6,5% mai mare decat in…

- Caștigatorul la Loto 6/49 din 3 decembrie și-a ridicat premiul. Barbatul din Constanța care a castigat premiul cel mare la extragerea Loto 6/49 de duminica, 3 decembrie, s-a prezentat la sediul Loteriei Romane pentru a-si revendica premiul. S-a intamplat joi, 7 decembrie, iar suma ridicata este in valoare…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, s a aratat nemultumit de faptul ca la partida de sambata, de la Ovidiu, contra Concordiei Chiajna, dar si la alte meciuri de pe teren propriu, au venit putini spectatori."Singurul lucru negativ, asistenta redusa si nu inteleg, pentru ca in ultimii trei ani…

- Constanța are de joi, 7 decembrie, înca un milionar în euro. Este vorba de câștigatorul extragerii Loto 6/49 de duminica, 3 decembrie, când marele premiu a fost în valoare de 1,37 milioane de euro. Loteria Româna a anunțat ca joi „s-a prezentat la sediul…

- Cea mai mica chirie pe care o poți plati pentru o locuința in Constanța este de 650 de lei pe luna echivalentul a circa 140 de euro. Este vorba despre o garsoniera, confort 2, aflata in zona Energia, cu o suprafața utila de 22 de mp. Aceasta se afla la parterul unui bloc cu 4 etaje poziționat la 50…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu 9/10 decembrie a.c., va intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2017 – 2018, care va fi valabil pana la data de 8 decembrie 2018. Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii pieței atat prin urmarirea și realizarea unui serviciu de calitate,…

- Energia regenerabila este, deocamdata, singura oportunitate pentru Republica Moldova de a-și diversifica sursele de aprovizionare cu energie și de a-și spori securitatea energetica. Din toate sursele de energie regenerabila, biomasa are potential mare in Republica Moldova. De acest fapt s-a convins…

- Energia regenerabila este deocamdata singura oportunitate pentru Republica Moldova de a-și diversifica sursele de aprovizionare cu energie și de a-și spori securitatea energetica. Din toate sursele de energie regenerabila, biomasa are potential mare în Republica Moldova. De acest fapt…

- ♦ Noua dintre cei zece jucatori din comertul modern sunt prezenti in anuarul 100 cele mai valoaroase companii din economie ♦ Valoarea lor cumulata a sarit de 30 mld. lei, dupa ce sase jucatori au fost evaluati in crestere, unul in scadere si un altul si-a mentinut constanta valoarea. Exista…

- Liga 1, etapa 19. Dinamo – Poli Iași (ora 20.45, Digi, Telekomsport, Look). Iși ingroapa Stoican fosta echipa? La Dinamo e scandal, ieșenii vin dupa o victorie mare cu FCSB. Sunt premisele unei surprize care poate fi fatala „cainilor” in tentativa de a mai prinde play-off-ul. In tur, ieșenii au invins…

- Miercuri, 22 noiembrie 2017, in sala Drepturile Omului din Palatul Parlamentului a avut loc seminarul cu tema „Viitorul relațiilor de munca in contextul digitalizarii – perspective pentru Romania”. La acest seminar au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și ai [...] citește mai mult Post-ul…