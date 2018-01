Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce sa gatesti in functie de zodie. Berbec Semne de foc, Berbecii sunt puternici, curajosi, deseori considerati gresit ca fiind insensibili.Caracteristici mancare: Berbecii sunt atrasi de culorile stralucitoare, vibrante, precum rosu, maro si verde. De aceea le place sa manance…

- Presedintele CNAS Laurentiu - Teodor Mihai a fost eliberat din functie la cerere. incepand cu data de 1 februarie, conform unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial. "La data de 1 februarie 2018, domnul Laurentiu - Teodor Mihai se elibereaza la cerere din functia de membru al consiliului de…

- Horoscopul nu minte niciodata și poate dezvalui chiar și cele mai ascunse trasaturi ale oamenilor! Care sunt cele mai razbunatoare femei, in funcție de zodie? Afla de cine trebuie sa te ferești!

- BERBEC Lucrurile se vor schimba cu adevarat pentru tine in acest an, mai ales daca anii precedenti te-ai luptat pentru asta. La sfarsitul lunii martie, Soarele intra in acest semn, ceea ce inseamna ca este momentul potrivit pentru actiuni inspirate. Soarele care intra in zodia ta iti…

- Nicoleta Luciu a renuntat la emisiunea“Asia Express” dupa ce a efectuat cateva analize medicale ce erau obligatorii. Rezultatele nu au fost imbucuratoare, vedeta fiind nevoita sa se retraga din show.

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Pielea de pe fața este capabila sa reacționeze intr-un mod unic atunci cand vine vorba de schimbarile care se petrec in organismul tau. Iata ce reprezinta fiecare modificare de la nivelul feței și de ce anume trebuie sa ții cont, scrie realitatea.net.1.

- Planul profesional 2018 poate fi un an al schimbarilor pentru multe dintre zodii. Fie ca vorbim despre o schimbare de job, fie ca e vorba despre o avansare sau chiar despre schimbare profesiei in sine, 2018 va veni cu provocari pe plan profesional, dar și cu reușite. Nu uita, munca, seriozitatea,…

- Pielea de pe fața este capabila sa reacționeze într-un mod unic atunci când vine vorba de schimbarile care se petrec în organismul tau. Iata ce reprezinta fiecare modificare de la nivelul feței și de ce anume trebuie sa ții cont!

- Oana Roman a ajuns la pat din cauza unei raceli. "Pe mine raceala m-a pus la pat!", a scris vedeta pe contul personal de socializare, in timp ce fanii au reactionat imediat: "Cred ca ar fi mai bine sa mergi la medic. Eu am asteptat zece zile si n-a fost bine", "Mananca usturoi crud trei zile,…

- 2018 nu pare cel mai norocos pentru Sobolan. Nativii acestei zodii simt nevoia sa se lupte cu tot ce intalnesc in cale. Pentru a depasi obstacolele, lor li se recomanda Pagoda celor 5 elemente si amuleta Lung Ta. Zodiac chinezesc 2018: Bivol Semne bune anul 2018 are pentru Bivol. Se…

- BERBEC (DRAGON): Este un an favorabil iubirii. TAUR (SARPE): Amenajati sau schimbati casa. GEMENI (CAL): Comunicati excelent tot anul. RAC (OAIE): Aveti noroc in plan financiar. LEU (MAIMUTA): Va atingeti obiectivele. FECIOARA (COCOS): Munciti mult, dar cu spor.…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- Anul 2018 este unul de cumpana din punct de vedere astrologic pentru foarte multe zodiii. Fiecare semn zodiacal are o culoare norocoasa, iar multe dintre ele sunt asociate cu fericirea și succesul pe care-l vor avea pe parcursul celor 12 luni.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent, citat de Agerpres.

- Acestea sunt persoanele de care sa te feresti in 2018, in functie de zodia ta. Stai departe de ele! Berbec Cel care incearca sa te reduca la tacere: Ai multa energie si lumina, nu ai nevoie de oameni care sa iti stirbeasca din maretie. Scapa de aceste persoana in 2018! Esti frumos si…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul Cainelui de Pamant aduce schimbari importante. Afla ce semn esti in zodiacul chinezesc si vezi ce te asteapta in anul 2018.Horoscop chinezesc 2018. Sobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

- În astrologia chinezeasca, anul 2018 este Anul Câinelui de Pamânt, iar culorile succesului sunt galben, maro, nuanțele de nisipiu, oliv, auriu și multe altele. Afla culoarea ta norocoasa pentru acest an în funcție de zodie!

- Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viata de familie, dragoste pentru tara si o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea si vointa sa rigida, precum si sentimentele…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul cainelui de pamant! Vor fi multe schimbari. ”Eu vad anul cainelui ca pe unul al schimbarilor, unul uracios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, Numerologii vad 2018 ca pe un an bun, insa,…

- Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea și voința sa rigida, precum și sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce, de asemenea, la…

- Nu-i așa ca atunci cand cumperi un cadou, ți-ar placea sa știi exact ce ii place persoanei careia ii este destinat sau ce iși dorește? Intr-o lume ideala, cadourile s-ar potrivi perfect cu personalitatea destinatarilor lor, astfel incat bucuria primirii unui dar sa fie cu atat mai mare! Chiar daca nu…

- Constantin Dita, 37 de ani, nu a oferit amanunte despre starea lui de sanatate sau despre rezultatele analizelor si nici despre diagnosticul pus de medici. Cel mai probabil, specialistii inca nu au ajuns pana acum la o concluzie, mai ales ca actorul a spus ca e inca in investigatii. "Anunt…

- Cainele este un animal pozitiv, jucaus, iar elementele-cheie ale anului 2018 sunt sinceritatea si bunavointa. Asa ca nu trebuie sa cheltui prea multi bani cu hainele pentru Anul nou. Iata care este culoarea norocoasa in 2018, in functie de zodie. Trebuie neaparat sa o porti. Berbec…

- A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar nu mai este mult și intram in 2018, cunoscut in horoscopul chinezesc ca fiind și anul cainelui de pamant! Ce te așteapta in lunile ce vor urma?

- 2018 va fi anul Cainelui de Pamant in astrologia chinezeasca și va aduce numeroase situații neprevazute pentru mai multe dintre zodii. Trei dintre ele vor fi cele mai fericite in anul care vine, caci caștigurile materiale vor fi cu adevarat insemnate.

- Te simti usor indispusa din pricina stresului sau esti nerabdatoare sa iti revezi familia de Craciun? Oricum ar fi, astrele au de-a face cu dispozitia ta din aceasta perioada a anului, motiv pentru care e bine sa le iei in serios! Iata cum se vor alinia planetele pentru tine in functie de zodie! Berbec…

- În astrologia chinezeasca, 2018 este anul Câinelui de Pamânt / 'Wu Xu' (戊戌), un an ce este asociat cu suisuri si coborâsuri în orice aspect al vietii tale. Nu este, totusi, nevoie sa fii prea îngrijorat, întrucât posezi capacitatea sa-ti preschimbi…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener…

- Fostul președinte al țarii, Ion Iliescu, are probleme mari de sanatate. Acesta nu a fost prezent nici la Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, deoarece il dor picioarele și evita sa se afișeze public.

- Alexandru Arșinel a fost dus de urgența la Spitalul Universitar, duminica dupa-amiaza, dupa ce a acuzat dureri toracice. Alexandru Arșinel a ajuns la unitatea medicala impreuna cu familia, iar in acest moment medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe ii fac investigații pentru a vedea daca va ramane…

- ZODIAC CHINEZESC 2018. In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant / 'Wu Xu' (戊戌), un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale. Nu este, totusi, nevoie sa fii prea ingrijorat, intrucat posezi capacitatea sa-ti preschimbi ghinioanle in noroc. Asemeni…

- Copiii cu grave probleme de sanatate care frecventeaza Complexul de Servicii Comunitare Huși, impreuna cu parinții, și-au dat intalnire cu reprezentanții instituției la Biblioteca Municipala. Cu aceasta ocazie, cei mici s-au jucat și au primit cadouri de la Moș Nicolae, iar cei mari au primit consiliere…

- Citirea in palma se practica de sute de ani si, se pare, provine din astrologia Hindu, din India Antica, insa pentru prima oara este mentionata intr-o carte chineza. Si in prezent se practica citirea in palma, care poate furniza informatii fascinante.

- Cristina Stamate va fi inmormantata, miercuri, la Cimitirul Bellu din Capitala. Marti, trupul neinsufletit al actritei a fost depus in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase".Alexandru Arsinel a declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca actrita Cristina Stamate era intr-o stare…

- SobolanIn acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine.Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca,…

- Un nou scandal bubuie in lumea mondena. Oana Zavoranu o ataca pe Andreea Marin și ii reproșeaza ca a stat la masa cu Stela Popescu și a durut-o ”fix in pix” ca femeia avea probleme de sanatate vizibile. In replica, Andreea Marin susține ca nimeni nu și-a dat seama ca Stela Popescu are probleme de…

- Probleme de sanatate pentru Mirabela Dauer dupa ce a incercat sa scape de surplusul de kilograme urmand dieta Dukan. Spre deosebire de alte vedete care au ajuns la spital, Mirabela se considera norocoasa ca...

- În funcție de trasaturi, nativii pot pierde șansa sa își cunoasca iubirea sortita, dar și sa o alunge. Ești curioasa de ce nu ți-ai întâlnit jumatatea pâna acum? Afla mai jos!

- De regula cutremurul simbolizeaza o destabilizare majora in viata unei persoane. Poate avea legatura cu teama de a pierde pe cineva drag sau cu o nesiguranta legata de pozitia ocupata la locul de munca. Un vis in care apare un cutremur te poate avertiza cu privire la anumite schimbari bruste…

- Un cunoscut luptator de judo s-a stins din viata la doar 26 de ani. Este vorba despre britanicul Jamie MacDonald. A fost diagnosticat cu o boala grea în 2015, iar de atunci nu a reusit sa se vindice.

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant , un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale. Nu este, totusi, nevoie sa fii prea ingrijorat, intrucat posezi capacitatea sa-ti preschimbi ghinioanle in noroc.

- Fiecare nativ este unic in felul sau . Fie ca este vorba de trasaturi de personalitate, un fizic greu de uitat sau simtul umorului extrem de dezvoltat, atuurile fiecarei persoane o face greu de uitat.

- Cum problema slabitului a devenit un subiect de interes major, cercetatorii au facut nenumarate studii pentru a descoperi care sunt modalitațile prin care se pot obține rapid cele mai bune rezultate.

- Daca vrei sa stii cum saruta persoana pe care o placi, afla-i zodia. Astrologul Kim Rogers-Gallagher a realizat un profil pentru fiecare zodie in parte. BerbecSunt energici si asa va fi si sarutul lor. Cand saruta se apropie cu tot corpul, intr-un impuls incantator. Nu sunt multe…

- Pentru cei care intentioneaza sa se casatoreasca in anul 2018 și nu sunt hotarați ce data sa aleaga, calendarul favorabil casatoriei pentru fiecare zodie chinezeasca: Șobolan: iunie, august Bivol: aprilie, iunie Tigru: aprilie, iunie Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO

- Celebrul artist Robert Knight a murit la varsta de 72 de ani. Acesta avea probleme de sanatate de mai multa vreme. Robert Knight era celebru pentru piesa americana ”Everlasting Love”. Robert Knight a murit sambata in casa lui din Tennessee la varsta de 72. Acesta avea probleme de sanatate, potrivit…