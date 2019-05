Stiri pe aceeasi tema

- Pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu, fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare este asteptata luni. DNA a cerut o pedeapsa mai mare, orientata spre medie.

