Ziua Marinei. Viorica Dăncilă: Vă mulțumesc pentru consecvenţă, putere de muncă, dăruire și curaj „Astazi, cu prilejul praznuirii Adormirii Sfintei Fecioare Maria, protectoarea marinarilor, ne amintim de eroii marinari cazuți la datorie, ale caror nume stau scrise pe -Crucea marinarilor-, monument amplasat pe faleza din Constanța, aproape de marea pe care au iubit-o atat de mult. (...) Ne aflam intr-o perioada de ample transformari ale Armatei Romaniei. Alocarea, pentru cel de-al treilea an consecutiv, a doua procente din PIB pentru Aparare a permis lansarea unui ambițios program de achiziții pentru inzestrarea cu tehnica moderna. Modernizarea Forțelor Navale reprezinta o preocupare a Guvernului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

