Metallica, donație de 250.000 de euro pentru spitalul oncologic pentru copii

Trupa Metallica, prin fundația sa All Within My Hands, a donat 250.000 de euro, pentru construirea primului spital oncologic pentru copii, proiect al Oanei Gheorghiu și Carmen Uscatu de la „Dăruiește viața”, a transmis Hotnews. [citeste mai departe]