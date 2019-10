Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice, marcată şi la Piteşti. ROREC şi Primăria organizează tombolă cu premii Intre 12 – 19 octombrie se desfașoara in Pitești, sub egida ”Zilei Internaționale a Reciclarii Deșeurilor Electrice” o noua acțiune de colectare a deșeurilor electrice de la populație. Inițiata la nivel european de organizația WEEE Forum, centrul de competența numarul unu in lume in gestionarea deșeurilor electrice, aceasta zi dedicata special pentru a trage un semnal de alarma in privința deșeurilor electrice va avea loc in majoritatea țarilor europene, dar și in alte țari din lume, in data de 14 octombrie 2019. Volumul deșeurilor electrice crește la nivel global cu o rata de 3-4% anual. Conform… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

