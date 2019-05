Ceremonii de depuneri de coroane de flori, un concert la Opera Nationala Bucuresti, recitaluri, proiectii de filme si ateliere pentru copii cu tematica europeana vor avea loc, la Bucuresti, cu prilejul Zilei Europei. * Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca, in contextul sarbatoririi Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial si Zilei Uniunii Europene, in municipiile resedinta de judet si in localitatile in care sunt dislocate unitati militare si exista monumente dedicate celor trei evenimente vor avea loc, joi, ceremonii…