Ziua Eroilor, marcată la Alexandria Ziua Eroilor, marcata la Alexandria in Eveniment / on 06/06/2019 at 15:35 / La Alexandria, in ziua Inaltarii Domnului, a avut loc ceremonia festiva de comemorare a eroilor, a celor care s-au jertfit pentru apararea țarii și intregirea neamului romanesc. Astfel, la Cimitirul eroilor din Alexandria, au fost așteptați reprezentanti ai autoritatilor judetene si municipale, ai filialelor partidelor politice si ai grupurilor parlamentare, ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor judetene, ai regiilor autonome si societatilor comerciale, ai sindicatelor si organizatiilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

