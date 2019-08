Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la 45 de evenimente: 12 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, etc.), 10 incendii de vegetatie, 14 actiuni pentru asigurare…

- Trei autoturisme au fost implicate, marti, intr-un accident pe DN1, in afara localitatii Puchenii Mari, la intersectia cu Odaile. Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii. Accidentul s-a produs pe DN1, la km 47+100, in afara localitatii Puchenii Mari, la intersectia cu Odaile, informeaza IPJ…

- Sute de pompieri, dintre care patru au fost raniti, au luptat sambata contra incendiilor care au cuprins o zona de munte din centrul Portugaliei unde focul a ucis peste o suta de persoane in 2017, au anuntat...

- Traficul feroviar este blocat intre localitațile Marașești, din județul Vrancea, și Sascut, din județul Bacau, din cauza unui incendiu. Acesta s-a declanșat la un transformator aflat langa calea ferata, transmite MEDIAFAX.Circulația feroviara a fost oprita, dupa ce un transformator aflat in…

- Echipajele ISU Prahova vor impanzi, sambata, inca de la primele ore, malurile Cricovului Sarat. Salvatorii se mobilizeaza intr-o incercare de a gasi un baiețel disparut inca din 31 mai, cand casa lui a fost luata de viitura ucigașa. ISU prahova a anunțat ca operațiunea, la care vor participa 426 de…

- 23.000 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera vor fi mobilizati zilnic, la nivel national, pentru prevenirea faptelor ilegale si desfasurarea in conditii de siguranta a evenimentelor publice ce vor avea loc in perioada minivacantei prilejuite de Sarbatoarea Rusaliilor. …

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase produse in zona de competenta a inspectoratului, pompierii prahoveni au intervenit in cursul zilei de miercuri, cu motopompe și alte mijloace pentru evacuarea apei din 3 locații, respectiv Varbilau, Valea Calugaresca și Potigrafu, fiind afectate 2 locuințe,…

- Peste 25 de pompieri din Buzau si Prahova intervin, joi seara, cu sapte autospeciale, pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins o hala dintr-un complex de crestere a pasarilor. In hala este depozitata o cantitate mare de furaje, interventia anuntandu-se de durata.