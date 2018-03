Ziarist asasinat. Ministrul de interne, demisie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Este important sa fie mentinuta…

- Slovacia, una din tarile stabile ale Uniunii Europene, este acaparata de proteste. Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii.

- Moartea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak, la finalul lunii februarie, are legatura cu articolele la care acesta lucra, sustin anchetatorii. Un ziarist canadian, prieten cu victima, sustine ca Jan Kuciak documenta o ancheta despre legaturile mafiei italiene cu persoane din anturajul premierului…

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei deschise dupa ce jurnalistul Jan Kuciak si iubita sa au fost impuscati in locuinta lor, asasinat comis aparent weekendul trecut. 'Pe durata legala (a ordonantei) de retinere - 48 de ore - politia a cautat si verificat elemente necesare…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP.Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest…

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Un jurnalist slovac a depus marturie la poliție in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kusnirova, scrie digi24.ru.Este vorba despre Adam Valcek, jurnalist al cotidianului Sme.

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

