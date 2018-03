Zi neagra pentru Facebook la Bursa de pe Wall Street!

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…

- Unul dintre cei mai mari indici bursieri americani, Dow Jones, a suferit o lovitura semnificativa, luni dimineața, din cauza unui scandal recent care s-a produs in jurul companiei Facebook. Scaderea resimțita a fost de 220 de puncte, sau 0,9% din valoarea totala a DJIA. Cea mai mare presiune de vanzare…

- Ministrii de Finante ai statelor UE au scos Bahreinul, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale. Este deja a doua ora cand ministrii aleg sa elimine state de pe aceasta lista neagra, adoptata in urma cu numai 3 luni. Toate cele 11 tari care au fost scoase…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6570 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins joi, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Joi, euro a scazut la 4,6592 lei. Vineri, leul s-a apreciat in…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va…

- Bursa de pe Wall Street a deschis miercuri in scadere, investitorii fiind ingrijorati ca demisia consilierului economic de la Casa Alba, Gary Cohn, il va incuraja presedintele Donald Trump sa demareze un razboi comercial.

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 2,50%, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat ca vor fi introduse taxe pentru importurile de aluminiu si otel. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.181,64 puncte, in scadere cu 542,83 puncte, comparativ cu valoarea…

- Producatorul de ulei Argus a inregistrat, in 2017, pierderi de 9,2 milioane de lei la o cifra de afaceri de 163,03 milioane de lei, arata datele raportate de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri a companiei a scazut in anul 2017 cu 15% comparativ cu anul precedent.…

- Seful Fed s-a angajat "sa pastreze un echilibru" intre riscul supraincalzirii economiei si necesitatea de a mentine in grafic cresterea PIB-ului SUA. Oficialii Fed anticipeaza trei majorari ale ratei dobanzii anul acesta, iar Powell nu considera ca ritmul trebuie accelerat, chiar faca efectele…

- Un singur tweet al vedetei americane de reality-show Kylie Jenner despre Snapchat a fost suficient pentru ca actiunile acestei aplicatii de masagerie instant sa scada semnificativ la bursa, informeaza DPA. "Deeeci mai e cineva care nu mai deschide Snapchat? Sau sunt doar eu ... ugh asta…

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Libra Internet Bank si compania de training Exec-Edu sustin antreprenorii romani aflati la inceput de drum si acorda o bursa de 3.000 de euro pentru Excelenta in Management, unul dintre cele mai apreciate cursuri de administrarea afacerilor din Romania. In urma cursului, antreprenorii vor…

- Bursele din Statele Unite au deschis in crestere vineri, dupa ce au scazut puternic joi, potrivit Bloomberg. Joi, Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, iar indicele Dow Jones a inregistrat o scadere puternica, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Vineri,…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%, scrie ZF.ro. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%. …

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15- din valoarea initiala. Un alt indice important, S&P 500, a avut o scadere 100,6 puncte, coborand cu 3,75-, in timp ce valoarea indicelui Nasdaq…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Pietele bursiere din Asia au scazut vineri dimineata, in urma intrarii indicelui S&P 500 al bursei de pe Wall Street intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie si sporind temerile ca va urma o perioada indelungata de turbulente, asa cum s-a…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut, relateaza MarketWatch. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq…

- Bursa newyorkeza a suferit un nou soc, în sedinta de joi, la finalul careia indicele Dow Jones a înregistrat o prabusire zilnica dramatica, a doua ca marime dupa recordul istoric stabilit dupa sedinta de luni, anunta CBS.

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6423 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Marti, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la închidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de luni in scadere, in conditiile in care investitorii estimeaza ca Rezerva Federala va fi nevoita sa majoreze rapid dobanzile dupa ce randamentul la obligatiunile de stat pe 10 ani a atins cea mai ridicata valoare din ultimii patru ani. Indicele…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, sapreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- Bitcon, cea mai mare cripto-moneda, a scazut din nou vineri, acesta fiind cel mai scazut nivel al valorii sale din noiembrie 2017 pana in prezent. Scaderea a fost inregistrata dupa ce Facebook a interzis advertorialele platite in monede virtuale.

- Bitcoin este moneda digitala si sistemul de plati cu o capitalizare totala de piata de 200 mld. dolari, conform coinmarketcap.com, la momentul redactarii materialului. Este considerata de cei mai multi ca fiind cea mai de succes si moneda care a schimbat regulile jocului. Topul 5 miliardari…

- Euro a ajuns marți la 4,6679 lei pe unitate, un nou record negativ, moneda naționala bifand doua minime istorice consecutive in doua zile, ca urmare a turbulențelor politice, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Astfel, dupa ce luni euro atinsese un maxim de 4,6656 lei…

- Fostul presedinte Traian Basescu îl avertizeaza pe Liviu Dragnea de faptul ca România se confrunta cu tensiuni militare, cu deprecierea monedei naționale sau cu creșterea dobânzilor, iar „în lumea democratica, schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national”.…

- Horia Braun Erdei, economist-sef la BCR, sustine ca Romania este intr-o faza avansata a ciclului economic, iar o serie de indicatori macro arata ca economia se incalzeste. Acesta a transmis, marti, citat de Profit.ro, ca este puternica si alerta cresterea economica a tarii noastre, dar ca…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- GoPro, companie cunoscuta pentru camerele video si dronele sale, a apelat la banca JP Morgan pentru consultanta in vederea vanzarii. GoPro si-a redus, luni, estimarile referitoare la veniturile din trimestrul al patrulea din cauza cererii slabe pentru camerele sale video in perioada sarbatorilor…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Actiunile distribuitorului de electricitate Electrica (EL) se tranzactioneaza luni (12:00) la pretul de 11,42 lei pe actiune, minus 1,55% fata de sedinta precedenta pe cel mai mare rulaj de tranzactionare de la bursa, potrivit datelor BVB. La ora redactarii acestei stiri rulajul cu actiuni…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…