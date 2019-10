Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca vineri partidele parlamentare la prima runda de consultari, subliniind ca este nevoie urgenta de un guvern, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in Parlament. ‘Voi convoca partidele parlamentare la prima runda de consultari maine, incepand cu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa ce moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila a fost adoptata de Parlament. Șeful statului a anunțat ca vineri convoaca partidele la prima runda de consultari.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa ce moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila a fost adoptata de Parlament. Șeful statului a anunțat ca vineri la ora 11.00 convoaca partidele la prima runda de consultari. „Caderea guvernului…

