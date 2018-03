Stiri pe aceeasi tema

- Horia Georgescu, fost sef al Agentiei Nationale de Integritate in perioada 2012-2015, a vorbit, vineri, la Adevarul Live, despe dosarul in care el a fost acuzat de DNA de abuz in serviciu si a fost condamnat, in prima instanta, la patru ani de inchisoare, protocolul ANI cu SRi, dar si reuniunile informale…

- In luna februarie a acestui an, primarul Catalin Cherecheș a avut o inițiativa fara precedent la nivel național in administrația publica. A anunțat inființarea Compartimentului de Integritate și Anticorupție in cadrul administrației publice locale a Municipiului Baia Mare. A urmat trimiterea adreselor…

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Fostul șef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a dezvaluit, duminica seara, la B1tv, ca a facut parte din asa zisul ”Stat Paralel”. Reamintim ca Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit zilele trecute la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Horia Georgescu, fostul director al Agenției Naționale de Integritate, susține ca George Maior a mințit la comisia parlamentara. „Se intervenea direct in dosare, punctual, și se spunea cum trebuie...

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunta ca a descoperit o diferenta nejustificata in conturile unui fost funcționar public-lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Halmeu. Potrivit ANI, a fost constatata existența unei diferențe nejustificate, in cuantum de 205.728,77 Lei, intre averea dobandita…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, miercuri, condamnarea la 4 ani de inchisoare in cazul lui Horia Georgescu, fostul director al Agentiei Nationale de Integritate. Aceeasi pedeapsa a fost pronuntata si pentru avocata Ingrid Mocanu. Decizia nu este definitiva, potrivit Digi24. 0 …

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene este urmarit penal intr-un nou dosar instrumentat de DNA, au anuntat, miercuri, procurorii anticoruptie. Arsene este acuzat ca ar fi cerut 5% dintr-un contract in valoare de 60 de milioane de lei. Procurorii anticoruptie noteaza ca Ionel Arsene, la data faptelor deputat…

- Ancheta in cazul Lucan merge mai departe: Medicul, in conflict de interese Procurorii DIICOT ridica, miercuri, documente de la sediul mai multor firme de medicamente, in dosar fiind vizat si medicul Mihai Lucan. Potrivit unor surse judiciare, a fost declansata cercetarea in rem pentru infractiunile…

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Horia Georgescu, fostul sef ANI, Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei, Theodor-Catalin Nicolescu, fost deputat PNL, Ingrid Zaarour, fosta sefa a ANRP, si Mihnea Iouras au depus o plangere penala la PArchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA.Denuntatorii,…

- Premiera in justiția din Romanie, intr-un dosar al DNA aflat pe rolul Curții de Apel București. Ingrid Mocanu, fost vicepreședinte al ANPR și fost director in cadrul Ministerului Justiției, a formulat o cerere de stramutare a dosarului in care este judecata pentru abuz in serviciu. Solicitarea se bazeaza…

- Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate, reacționeaza la informația ca Gheorghe Ștefan „Pinalti” ar fi vrut sa-l mituiasca, in scopul intocmirii unui raport de incompatibilitate pe numele lui Culița Tarața, președintele al CJ Neamț la acel moment.Potrivit motivarii…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, înainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat în privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionând ca nu are de ce sa faca un pas înapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste între…

- Concluziile Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestui for, deputatul PSD Oana Florea.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu (foto), trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu pe motiv ca ar fi aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate pe vremea cand reprezenta ministerul Justitiei la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor Parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat, joi, de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al…

- S-a finalizat cercetarea judecatoreasca in dosarul ANRP in care, printre alții, fost subprefect al Clujului, Mihnea Iuoraș, este acuzat de abuz in serviciu. Astfel, expertii numiti de instanta au constatat, surpriza, ca nu exista niciun prejudiciu. Totodata, Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, judecat pentru abuz in serviciu dupa ce ar fi aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), sustine ca expertiza dispusa de instanta in acest dosar nu a constatat…

- Prima faza a dosarului ANRP, in care este judecat, printre altii, fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, s-a incheiat. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti vor anunta prima decizie la sfarsitul lunii ianuarie. Georgescu sustine ca este nevinovat.

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a scris pe Facebook ca a respectat legea și ca spera ca soluția care urmeaza sa fie pronunțata in cazul sau sa fie in raport cu probele de la dosar, cu toate ca are rezerve in legatura cu judecatorul care gestioneaza cauza.

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza ”Despre hotie, crima, fente si floricele” si vorbeste despre cateva ”fente” care au fost aplicate de ”mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte”. Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul…

- Sefa Laboratorului de expertize judiciare criminale din cadrul Centrului National de Expertize Judiciare al Ministerului Justitiei, Rodica Antoci, a castigat concursul privind ocuparea functiei de presedinte al Autoritatii Nationale de Integritate (ANI). Candidatura acesteia va fi inaintata sefului…

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala in legatura doua legi adoptate recent de parlament: cea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si Legea referitoare la statutul magistratilor. Deputatul liberal Ioan Cupsa a declarat ca parlamentarii liberali au fost privati de dreptul…

- Senatul a adoptat in plenul de luni, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa a deputatului PSD, Florin Iordache, care modifica Legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) in sensul schimbarii unui articol potrivit caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor,…

- Proiectul celebrului Florin Iordache de la PSD zis “Alta intrebare” de modificare a legii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) ar putea avea efecte devastatoare asupra activitatii institutiei, avertizeaza agentia intr-un raspuns pentru Romania Curata.

- Proiectul deputatului PSD Florin Iordache de modificare a legii ANI ar putea avea efecte devastatoare asupra cazuisticii ANI, avertizeaza agentia intr-un raspuns pentru Romania Curata. Mai exact, toate cazurile Agentiei Nationale de Integritate - acolo unde nu s-a ajuns deja la sentinte definitive sau…

- Testul la poligraf, utilizat in selectarea candidaților la funcțiiide conducere a Agenției Naționale pentru Integritate, ar putea sa nu mai fie motiv de eliminare a candidatului din concurs. Ministerul Justiției intenționeaza "excluderea caracterului eliminatoriu al testului la poligraf", a declarat…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD) și-a reluat marti lucrarile pentru modificarile la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. In acesta inițiativa legislativa se propune ca Inspectia judiciara sa fie instituție autonoma, condusa…