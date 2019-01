Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters, relateaza Agerpres."Bilantul,…

- Cel putin 9 persoane au murit si 47 au fost ranite joi intr-un accident in care a fost implicat un tren de mare viteza, la Ankara, potrivit unui nou bilant anuntat de ministrul turc al transporturilor, informeaza AFP si Reuters. Un bilant precedent anunta sapte morti in urma accidentului. Accidentul…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters.Vasip Sahin a afirmat ca trenul de mare viteza care circula spre provincia Konya (centru)…

- Cel puțin 27 de persoane au murit și alte 50 au fost ranite dupa ce un atacator s-a aruncat in aer intr-o moschee dintr-o baza militara din estul Afganistanului, au transmis vineri oficialii locali, citați de Reuters.Momentan, nicio grupare terorista nu a revendicat atacul, scrie mediafax.ro.…

- Cel puțin 39 de persoane au decedat și alte aproximativ 40 au fost ranite, in urma unui atac terorist care a avut loc in zona unui hotel din capitala Somaliei, Mogadishu, informeaza agenția de știri Reuters, citat de Mediafax.