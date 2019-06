Stiri pe aceeasi tema

- Un incident revoltator s-a petrecut, ieri, la Gradina Zoologica din Reșița. Aproximativ 70 de copii, parinți și bunici au fost nevoiți sa stea in furtuna, peste o ora, dupa ce directorul a plecat și a luat cu el și cheia cu care se poate intra intr-o cladire in care aceștia sa se poata adaposti. Primaria…

- Mai mulți elevi ai unei școli, insoțiți de parinți au fost surprinși in incinta gradinii zoologice din Reșița, de ploaia in averse și grindina cazute miercuri 12 iunie, fara a avea posibilitatea sa se adaposteasca, potrivit reper24.ro. Parinții copiilor au incercat in zadar sa ia legatura cu directorul…

- Trei copii morti, unul dat disparut si un altul salvat in ultima clipa este bilantul tragic al furtunii care s-a abatut, vineri 31 mai, aspura comunelor situate la limita dintre judetele Prahova si Buzau.

- Copii de la Centrul Școlar de Educație Inlcuziva (CSEI) „P.P. Neveanu” Timișoara au plantat legume ornamentale la Gradina Zoologica de la Padurea Verde. Este o noua acțiune, cea de-a doua, a proiectului educațional „Green therapy born the future”.

- La expoziție organizata de Clubul Feroviar “Crișana” din Oradea participa cluburi din trei țari: Ungaria, Austria și Romania (Clubul Feroviar “Crișana” și Clubul Feroviar București).

- O fetița de 3 ani a murit la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” Iași, unde fusese internata cu sindrom hemolitic uremic, cauzat de bacteria E. Coli. O ancheta a DSP Iași este in desfașurare, potrivit Mediafax.Directorul DSP Iași, Liviu Stafie, a declarat, sambata, corespondentului…

- UITATI…Mii de copii din judetul Vaslui, crescuti de bunici sau alte rude, isi traiesc copilaria cu dorul de parinti. Cei mai multi dintre cei mici apuca sa ii mai vada pe cei care le-au dat viata doar cu ocazia sarbatorilor, cand acestia ajung inapoi in familie sau se multumesc cu “pachete” trimise…

- CHIȘINAU, 24 feb – Sputnik. Premiera la Gradina Zoologica din Capitala. Pentru prima data copii și maturii vor putea sa mângâie animalele și sa se joace cu ele. Directorul adjunct al instituției, Serghei Pânzari, a declarat pentru agenția de presa Infotag ca pentru vizitatori…