Zeci de copii, intoxicați cu arsenic în sudul Franței Zeci de copii au fost intoxicați cu arsenic, in sudul Franței. Dupa mai multe analize și masuratori, toate suspiciunile se indreapta spre o mina care a fost inchisa in urma cu 15 de ani. Intreaga zona va fi decontaminata și dupa aceea, se vor face noi teste. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

