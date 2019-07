Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce anul trecut, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a lucrat la reabilitarea rosturilor podului de la Sercaia de pe DN 1, acum, un alt pod de pe aceasta sosea ce face legatura intre Brasov si Sibiu a intrat in reparatii. Este vorba de un pod de la intrarea in judetul Sibiu,…

- 2 iunie 2019. O zi istorica pentru Romania, pentru romani, pentru Sibiu. O zi in care Ardealul a stralucit cum știe el mai bine, cu tot ce are mai frumos și mai profund, dinaintea Sanctitații Sale, Papa Francisc. Read More...

- In curand, Papa Francisc va ajunge la Blaj, acolo unde este așteptat, inca de la primele ore ale dimineții, de mii de credincioși. Cu toate acestea, in calatoria Suveranului Pontif a intervenit o modificare de ultima ora, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

- Familia din Sangeru, județul Prahova, careia viitura i-a luat casa in care se aflau cei patru copii a primit, sambata, o locuința modulara, trimisa de ISU Prahova. Trei dintre copii au murit, iar al patrulea nu a fost gasit nici dupa mai bine de 24 de ore de la tragedie.Potrivit ISU Prahova,…

- Ministrul Educației a fost apostrofat, vineri, de protestatarii care l-au așteptat in fața sediului PSD din Sibiu. Oamenii i-au cerut explicații Ecaterinei Andronescu in privința starii invațamantului din Romania, fiind intrebata daca in Uniunea Europeana „mai exista copii care mor pentru ca au cazut…

- In familiile nevoiașe toata lumea contribuie la coșul zilnic, inca de la varste fragede. Se intampla și in Thailanda, unde copii care inca nu au ajuns la pubertate sunt luptatori profesioniști de arte marțiale și așa iși intrețin familiile.

- De mai bine de sapte ani, localnicii din Duruitoarea Noua, raionul Rașcani, se plang ca sunt nevoiți sa ocoleasca zilnic zeci de kilometri pentru a ajunge la școala, la serviciu sau la Vama Costești-Stanca.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, susține ca PSD nu a luat o decizie buna atunci cand a ales Ziua Europei ca data de desfasurare a mitingului de la Iasi, el aratand ca se asteapta sa aiba loc chiar incidente."Ma astept la incidente. Din punctul meu de vedere, este o data prost aleasa.…