Stiri pe aceeasi tema

- „Într- o lume în care rautatea, ura, invidia persista la tot colțul și fiecare așteapta schimbarea din alta parte, fiecare așteapta ca altcineva sa schimbe ceva pentru el, într- o lume în care toți ne dorim sa traim mai bine și fiecare vrea ce e mai bun pentru copilul…

- Examenul de bacalaureat este un adevarat test de maturitate pentru viitorii absolventi. Pentru a-i ajuta sa faca fata cu brio acestei provocari, profesorii Universitatii Tehnice organizeaza cursuri gratuite pentru toti doritorii.

- Mii de nemțeni au primit tratamente gratuite pentru boli grave, unele rare și foarte costisitoare, finanțate din fondul unic de asigurari de sanatate. Aproape 25.000 de nemțeni bolnavi de diabet au primit tratamente și teste gratuite in valoare de peste 23 milioane lei, anul trecut. Cei mai mulți, 18.832…

- Asociația SAMAS lanseaza proiectul social ”Școala Mamei SAMAS” Cluj-Napoca, prin care parinți și viitori parinți beneficiaza de cursuri gratuite de educație perinatala. Evenimentul de lansare a proiectului Școala Mamei SAMAS Cluj-Napoca va avea loc pe 6 martie, de la ora 11, la Hotel Universitas, cand…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza, pentru al saptelea an consecutiv, cursuri de pregatire gratuite pentru Bacalaureat 2019 destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni in sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau vor…

- Durata fiecaruia este de 40 de ore. Cei care doresc sa se inscrie trebuie sa indeplineasca anumite conditii. in primul rand, sa fie angajat cu contract individual de munca intr-un departament de resurse umane in cadrul unui unei firme care are sediul sau punctul de lucru in judetul Iasi. Un alt criteriu…

- Vesti bune pentru elevii din Timisoara! De azi au intrat in serviciu autobuze speciale destinate lor. Acestea circula pentru inceput pe patru trasee. Pentru parinti, autobuzele sunt cea mai sigura varianta. Copiii se urca in mijloacele de transport si coboara la unitatea de invatamant unde studiaza.

- Brandusa Varareanu a inceput cursurile gratuite in urma cu doi ani. Micutii cu sindrom Down sau cu autism vin la antrenamente o data pe saptamana pentru a face exercitii de mobilitate si atentie. Ca sa lucreze cu cei mici, antrenoarea a facut cursuri de pregatire si in tara, dar si in strainatate.