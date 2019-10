Zacusca de Maramureș – Delicatese pentru turiștii străini A inceput un adevarat razboi prin gospodariile din Ardeal. Dupa ce au cules legumele proaspete de toamna, maramureșencele s-au apucat de facut zacusca. Vedetele mancarii de legume, sunt vinetele coapte pe carbune, urmate de gogoșarii rumeni. In Maramureș, gospodinele folosesc și ciuperci sau fasole boabe. Focul se face cu carbune și cu lemne, carbunele ține […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

