- Gerard Pique a fost detronat de fostul coleg de la Barcelona. Yaya Toure a facut o declarație care a surprins pe toata lumea, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aveți mai multe modalitați de plata a amenzilor rutiere Fotbalistul in varsta de 35 de ani a evoluat timp…

- O noua moda in fotbal? FOTO | Yaya Toure a rasturnat toate calculele: sistem 3-1-6 pentru primul "11" al celor mai buni fotbalisti cu care a jucat: Messi, Eto'o, Drogba Aguero sau Henry sunt toti in teren

- Dinamo cauta de la zi la zi sa-și completeze lotul. Azi, Mircea Rednic a venit cu o noua varianta. Este vorba despre Mamoutou N'Diaye, care este așteptat in cantonamentul lui Dinamo din Antalya. Mijlocașul de 28 de ani este internațional din Mali in 9 randuri, fiind prezent chiar la Cupa Africii in…

- Libertatea va ține la curent cu toate transferurile din Liga 1 in iarna lui 2019. Cine a venit, cine a plecat. CFR Cluj George Țucudean (27 de ani), cel mai bun fotbalist roman al anului 2018 in ancheta GSP, negociaza cu FC Nantes, formația franceza la care e legitimat și Ciprian Tatarușanu. Moldovan…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat azi ca mijlocașul Florentin Matei, 25 de ani, va semna cu echipa roș-albastra. (Detalii AICI) Astfel, Matei revine la FCSB, echipa pentru care a jucat la juniori. In 2011, mijlocașul pleca de la club, devenind liber de contract. Dupa plecarea lui Matei, Becali a…

- Mijlocasul echipei Dinamo, Sergiu Hanca, a anuntat ca vrea sa isi rezilieze contractul cu formatia din Soseaua Stefan cel Mare, dupa ce sotia sa ar fi fost agresata de fanii dinamovisti la meciul cu Astra. "Inteleg ca sotia lui Hanca a fost agresata fizic, asa am inteles, am vorbit putin cu el la…

- Aventura lui Yaya Toure la Olympiakos Pireu s-a incheiat dupa numai trei luni. Mijlocașul ivorian a ajuns la un acord cu gruparea elena pentru rezilierea contractului.Toure nu a reușit sa-l impresioneze pe antrenorul portughez Pedro Martins.

- Doi copii din Maramureș sunt printre cei mai talentați fotbaliști nascuți in 2006, conform acțiunii de selecție regionala care a avut loc recent in Cluj Napoca. Cei mai buni fotbaliști nascuți in anul 2006 au fost aleși in toata țara in reprezentativele județelor, intr-o acțiune de selecție organizata…